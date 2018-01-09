  1. استانها
  2. همدان
۱۹ دی ۱۳۹۶، ۹:۱۴

برای نخستین بار در غرب کشور انجام شد؛

افتتاح واحد مدیکال توراکوسکوپی در کلینیک ویژه تخصصی همدان

افتتاح واحد مدیکال توراکوسکوپی در کلینیک ویژه تخصصی همدان

همدان - مدرس پلوروسکوپی گفت: واحد مدیکال توراکوسکوپی در کلینیک ویژه تخصصی شماره ۳ شهید مباشر کاشانی همدان با حضور فوق تخصص جراحی توراکس و استاد دانشگاه کالیفرنیا افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان، محسن داودی با بیان اینکه جراحی‌های با صدمه حداقل، موج مدرن جراحی در دنیاست، اظهار کرد: در دستگاهی که امروز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، ابزاری بنام اندوسکوپ برای مشاهده و بررسی ریه‌ها، میان پرده و پرده جنب یا غشاء‌های ریوی و نیز دستیابی به بافت ریه‌ها استفاده می‌شود که در نتیجه کم‌ترین آسیب و صدمه به بدن بیمار می‌رسد.    

این مدرس پلوروسکوپی از استفاده از این روش جراحی در ایران و همدان ابراز خشنودی کرد و گفت: از این پس با کمک دستگاه خریداری شده، بجای اینکه زخم بزرگی ایجاد و دست جراح به صورت کامل وارد سینه بیمار شود، از طریق یک حفره کوچک، مشاهده و دسترسی به فضای جنب و ریه ها امکانپذیر خواهد بود.  

فوق تخصص ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز با تاکید بر اینکه اولین بار است که توراکوسکوپی در غرب کشور انجام می‌شود، گفت: هدف مدیکال توراکوسکوپی، مشاهده فضای داخل قفسه سینه به ویژه فضای جنب بوده و مشاهده، نمونه‌برداری و انجام برخی اقدامات درمانی در این فضا با این روش امکانپذیر است.

علیرضا باقری افزود: پیش‌ از این روش، بیماران توسط جراحان توراکس در اتاق عمل، تحت بیهوشی عمومی و عمل باز قرار می‌گرفتند و علاوه بر تحمل عوارض بیهوشی‌های عمومی و اعمال جراحی باز، باید هزینه‌های بستری‌های طولانی مدت را نیز پرداخت می‌کردند.

وی گفت: روش کم‌تر تهاجمی توراکوسکوپی که از سال پیش در کشورمان مورد استفاده قرار گرفته است، گام موثری در حذف هزینه‌های بستری و عوارض بیهوشی‌های عمومی برای بیماران محسوب می‌شود.

مدیر کلینیک ویژه تخصصی شماره ۳ شهید مباشر کاشانی نیز هزینه خرید دستگاه را در حدود ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: امروز همزمان با افتتاح این دستگاه، اولین عمل توراکوسکوپی غرب کشور توسط دکتر داودی بر روی یک بیمار ریوی انجام شد.

کد مطلب 4194779

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها