افتتاح واحد مدیکال توراکوسکوپی در کلینیک ویژه تخصصی همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان، محسن داودی با بیان اینکه جراحی‌های با صدمه حداقل، موج مدرن جراحی در دنیاست، اظهار کرد: در دستگاهی که امروز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، ابزاری بنام اندوسکوپ برای مشاهده و بررسی ریه‌ها، میان پرده و پرده جنب یا غشاء‌های ریوی و نیز دستیابی به بافت ریه‌ها استفاده می‌شود که در نتیجه کم‌ترین آسیب و صدمه به بدن بیمار می‌رسد.

این مدرس پلوروسکوپی از استفاده از این روش جراحی در ایران و همدان ابراز خشنودی کرد و گفت: از این پس با کمک دستگاه خریداری شده، بجای اینکه زخم بزرگی ایجاد و دست جراح به صورت کامل وارد سینه بیمار شود، از طریق یک حفره کوچک، مشاهده و دسترسی به فضای جنب و ریه ها امکانپذیر خواهد بود.

فوق تخصص ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز با تاکید بر اینکه اولین بار است که توراکوسکوپی در غرب کشور انجام می‌شود، گفت: هدف مدیکال توراکوسکوپی، مشاهده فضای داخل قفسه سینه به ویژه فضای جنب بوده و مشاهده، نمونه‌برداری و انجام برخی اقدامات درمانی در این فضا با این روش امکانپذیر است.

علیرضا باقری افزود: پیش‌ از این روش، بیماران توسط جراحان توراکس در اتاق عمل، تحت بیهوشی عمومی و عمل باز قرار می‌گرفتند و علاوه بر تحمل عوارض بیهوشی‌های عمومی و اعمال جراحی باز، باید هزینه‌های بستری‌های طولانی مدت را نیز پرداخت می‌کردند.

وی گفت: روش کم‌تر تهاجمی توراکوسکوپی که از سال پیش در کشورمان مورد استفاده قرار گرفته است، گام موثری در حذف هزینه‌های بستری و عوارض بیهوشی‌های عمومی برای بیماران محسوب می‌شود.

مدیر کلینیک ویژه تخصصی شماره ۳ شهید مباشر کاشانی نیز هزینه خرید دستگاه را در حدود ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: امروز همزمان با افتتاح این دستگاه، اولین عمل توراکوسکوپی غرب کشور توسط دکتر داودی بر روی یک بیمار ریوی انجام شد.