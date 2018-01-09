اجرای طرح برخورد با خودروهای پلاک مخدوش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ «فضل الله شیری» اظهارداشت: با توجه به افزایش تردد خودروهای دارای پلاک ناخوانا و بی توجهی رانندگان به تمیز کردن پلاک خودروها، طرح تشدید برخورد با خودروهای مذکور به منظور جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو در سطح معابر درون شهری اجرا می شود.

وی اعلام کرد: در ۹ ماهه سال جاری بیش از ۲ هزار و ۵۵۰ خودرو و موتورسیکلت به علت داشتن پلاک های ناخوانا و مخدوش جریمه وتوقیف شده اند.

رئیس پلیس راهور افزود: با توجه به فرا رسیدن فصل بارش و افزایش احتمال مخدوش شدن پلاک خودروها، این طرح از ۱۸دی ماه با شدت بیشتری اجرا می شود.

سرهنگ شیری خاطرنشان کرد: هر اقدامی که برای ناخوانا کردن پلاک خودرو انجام شود، بر اساس ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی جرم است و ۶ ماه تا یک سال مجازات حبس دارد.

وی ادامه داد: در مواردی که برای ماموران مشخص شود که ناخوانا بودن پلاک خودرو عمدی نیست، راننده خودرو ۴۰۰ هزار ریال جریمه خواهد شد.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه گفت: در مواردی که پلاک وسیله نقلیه آسیب ببیند، مالکین وسایل نقلیه باید به سرعت برای ثبت در خواست صدور پلاک جدید اقدام کند.

سرهنگ شیری تصریح کرد: تردد با خودروهای فاقد پلاک و یا پلاک های دست نویس بر اساس ماده ۲ آیین نامه راهنمایی و رانندگی ممنوع است و ماموران موظفند تا نصب پلاک از تردد خودرو جلوگیری کنند.

وی در خصوص سرقت و یا مفقودیت پلاک وسیله نقلیه خاطر نشان کرد: بر اساس ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی رانندگان موظف هستند به محض اطلاع از سرقت و یا مفقودیت پلاک وسیله نقلیه خود مراتب را سریعاً به مراکز نیروی انتظامی اطلاع دهند.

پلیس مقتدرانه با اغتشاگران برخورد کرد

نماینده مردم کنگاور، هرسین و صحنه در مجلس شورای اسلامی گفت: نیروی انتظامی در روزهای گذشته مقتدرانه و با متانت با اغتشاشگران برخورد کرد.

"حسن سلیمانی" اظهارداشت: نیروی انتظامی در چند روز گذشته به خوبی توانست ناآرامی های اخیر را کنترل کند و آرامش را به جامعه باز گرداند.

وی ناآرامی های اخیر را حاصل فعالیت های دشمن دانست و گفت: برخورد قاطع و مقتدرانه با اغتشاشگران در خواست اصلی مردم از نیروی انتظامی بود که سبزپوشان ناجا به این خواست به حق مردم لبیک گفتند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: برقراری نظم و امنیت امری خطیر و دشوار است که ناجا به خوبی در این زمینه فعالیت می کند.

سلیمانی این نیرو را نیرویی ولایی و خدمت گزار مردم دانست و اظهارداشت: نیروی انتظامی شهرستان با اقدامات ساختاری، فرهنگی و اجتماعی خود بهترین برخورد وخدمت رسانی را به مردم دارد.

وی افزود: نیروی انتظامی کمترین نارضایتی را دارد و امنیت کشور و آرامش مردم را باید مرهون زحمات شبانه روزی این نیرو دانست.

برخورد قاطع پلیس با قانون شکنان

فرمانده انتظامی استان تاکید کرد: نیروی انتظامی در راستای ایجاد نظم و امنیت در جامعه با قانون شکنان قاطعانه برخورد خواهد کرد.

سردار "منوچهر امان اللهی" در مراسم صبحگاه عمومی که در ستاد فرماندهی انتظامی کرمانشاه برگزار شد، اظهارداشت: نیروی انتظامی مظهر اقتدار و ایجاد امنیت در جامعه محسوب می شود.

وی ادامه داد: پرسنل جان برکف ناجا به صورت شبانه روزی در تلاش هستند تا عده ای هنجار شکن نتوانند آرامش جامعه و امنیت عمومی را مختل کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه مردم را بهترین همراه پلیس در اجرای ماموریت ها دانست و خاطرنشان کرد: به منظور برقراری نظم و امنیت تمام آحاد جامعه باید دست به کار شوند و نیروی انتظامی را یاری کنند.

سردار امان اللهی با بیان اینکه امروز امنیت در جامعه مردم محور شده است، گفت: به پیشگیری از وقوع جرم باید مردم را به خوبی با جرائم و راه های پیشگیری از آن آشنا کنیم.

وی آموزش را بهترین راه کار برای جلوگیری از بروز جرم دانست و عنوان کرد: نیروی انتظامی علاوه بر برخورد با قانون شکنان، بحث آموزش همگانی به منظور پیشگیری از وقوع جرم را نیز در دستور کار دارد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه یادآور شد: بدون شک آموزش های پلیس به تنهایی برای کاهش جرم در جامعه کافی نیست، از این رو دستگاه های فرهنگی باید در کنار نیروی انتظامی قرار گیرند.

سردار امان اللهی با بیان اینکه میزان وقوع جرم در جامعه روبه کاهش است، ادامه داد: روند کاهشی بسیاری از جرائم همچون جرائم رانندگی را می توان ناشی از اقدامات فرهنگی و آموزشی پلیس در سال های گذشته دانست.

سارق حرفه ای قطعات خودرو در دام پلیس افتاد

فرمانده انتظامی شهرستان از دستگیری یک سارق حرفه ای قطعات خودرو با ۱۰ فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ "حسین براری" توضیح داد: در پی وقوع چندین فقره سرقت در حوزه کلانتری ۱۷بعثت، ماموران این کلانتری رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران این کلانتری پس از انجام کارهای اطلاعاتی و استفاده از منابع و مخبرین توانستند سارق حرفه ای را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه متهم به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شده است، گفت: متهم در بازجویی های اولیه در کلانتری به ۱۰ فقره سرقت قطعات خودرو اعتراف کرد.

سرهنگ براری با بیان اینکه مردم شهرستان کرمانشاه بیشترین همکاری را با ناجا دارند و در تمامی عرصه ها همراه و پشتیبان آن هستند، ادامه داد: تمام تلاش خود را برای برقراری امنیت پایدار و رضایت مردم از نیروی انتظامی به کار خواهیم گرفت.

کشف ۲ تن ذغال قاچاق در کرمانشاه

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف بیش از ۲ تن ذغال قاچاق و توقیف ۴ دستگاه خودرو خبر داد.

سرهنگ "حسین براری" با اعلام این خبر، افزود: در راستای مقابله با قاچاق منابع طبیعی و فرآوردهای چوبی و پس کسب اطلاعاتی مبنی بر اینکه ۴ دستگاه خودرو وانت در امر قاچاق ذغال فعالیت دارد، توقیف آنان در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ماموران خودروهای مذکور را پس از تعقیب و گریز توقیف و از آنها بیش از ۲ تن ذغال قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با اشاره به دستگیری ۴ متهم و توقیف ۴ خودرو در این رابطه، افزود: متهمین پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

آموزش نقش اساسی در پیشگیری از جرم دارد

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تاکید کرد: آموزش اقشار مختلف جامعه، امنیت را مردم محور می کند و نقش موثری در پیشگیری از جرم دارد.

سردار "منوچهر امان اللهی" در جلسه کمیسیون تحول کلانتری ها و پاسگاه ها(کوپ) که در ستاد فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه برگزار شد، عنوان کرد: باید با آموزش مستمر مردم، سهم آنان در برقراری نظم و امنیت را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه امروز امنیت در جامعه مردم محور شده است، گفت: مردم همکاری خوب و تنگاتنگی با نیروی انتظامی دارند که این موضوع به برقراری هرچه بیشتر نظم و امنیت کمک می کند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تاکید کرد: در صورتی که شهروندان به خوبی با جرایم و راه های مقابله با آن آشنا شوند، عرصه برای فعالیت بزه کاران تنگ می شود.

سردار امان اللهی به برخی معضلات اجتماعی همچون طلاق و اعتیاد اشاره کرد و گفت: برای برطرف کردن بسیاری از معضلات اجتماعی باید خانواده ها دست به کار شوند و در تربیت کودکان خود دقت داشته باشند.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه باید پلیس در جامعه الگو باشد، اظهارداشت: نیروی انتظامی با توجه به خدماتی که به مردم ارائه می دهد، پیشانی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.