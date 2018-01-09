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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۹:۰۶

به گمرکات ابلاغ شد؛

چای خشک از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف است

چای خشک از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف است

گمرک اعلام کرد عرضه و واردات چای خشک بدون افزودنی، از پرداخت مالیات عوارض ارزش افزوده معاف است اما این معافیت قابل تسری به خدمات بسته بندی، فرآوری و توزیع آن نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران در ابلاغیه ای به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد عرضه و واردات چای خشک بدون هیچگونه افزودنی، از پرداخت مالیات عوارض ارزش افزوده معاف است اما این معافیت قابل تسری به خدمات بسته بندی، فرآوری و توزیع انواع چای خشک نخواهد بود.

در این ابلاغیه آمده است: عرضه و واردات چای خشک بدون هیچگونه افزودنی اعم از اسانس و ... از تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه ششم توسعه(۱۳۹۶/۱/۱)  از پرداخت مالیات عوارض ارزش افزوده معاف خواهد بود. بدیهی است این معافیت قابل تسری به خدمات بسته بندی، فرآوری و توزیع انواع جای خشک نخواهد بود.

گمرک ایران از گمرکات اجرایی کشور درخواست کرده است: دستور فرمایید در این خصوص بر اساس مفاد نامه اخیرالذکر و پس از اخذ نظر آزمایشگاه استاندارد، در هر مورد و در صورت مطابقت کامل شرایط کالای وارده با مندرجات نامه مذکور و با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند.

کد مطلب 4194791
فرشته رفیعی

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