چای خشک از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف است

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران در ابلاغیه ای به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد عرضه و واردات چای خشک بدون هیچگونه افزودنی، از پرداخت مالیات عوارض ارزش افزوده معاف است اما این معافیت قابل تسری به خدمات بسته بندی، فرآوری و توزیع انواع چای خشک نخواهد بود.

در این ابلاغیه آمده است: عرضه و واردات چای خشک بدون هیچگونه افزودنی اعم از اسانس و ... از تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه ششم توسعه(۱۳۹۶/۱/۱) از پرداخت مالیات عوارض ارزش افزوده معاف خواهد بود. بدیهی است این معافیت قابل تسری به خدمات بسته بندی، فرآوری و توزیع انواع جای خشک نخواهد بود.

گمرک ایران از گمرکات اجرایی کشور درخواست کرده است: دستور فرمایید در این خصوص بر اساس مفاد نامه اخیرالذکر و پس از اخذ نظر آزمایشگاه استاندارد، در هر مورد و در صورت مطابقت کامل شرایط کالای وارده با مندرجات نامه مذکور و با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند.