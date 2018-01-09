حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در مصوبه کمیسیون تلفیق بزرگترین ابهام در رقم درآمد هدفمندی یارانه ها وجود دارد، گفت: در کمیسیون تلفیق تصویب شده که در تبصره ۱۴ از محل هدفمندی یارانه ها ۳۷ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل می شود.

عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس با طرح این پرسش که براساس این مصوبه کمیسیون تلفیق چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اضافه کرد: میزان اعتبار هدفمندی یارانه ها که در سال ۱۳۹۶ حدود ۳۳.۵ هزارمیلیارد تومان بود ۲۳۰هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.

وی موضوع را تشریح کرد و گفت: اگر ۴۵.۵ هزار تومان یارانه هر فرد در ماه؛ در ۱۲ ماه ضرب شود می تواند در سال ۱۳۹۷ حدود ۴۲ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۵۴۲ نفر را پوشش دهد که از سر جمع ۷۶ میلیون نفر، ۳۴ میلیون نفر حذف خواهند شد که ۴ میلیون نفر هم قبلا حذف شده اند و در نتیجه آمار افراد حذف شده به ۳۸ میلیون نفر خواهد رسید.

نماینده مجلس دهم تاکید کرد: براساس ماده ۳۹ برنامه ششم توسعه کشور که باید کل هزینه ها و درآمدهای هدفمندی یارانه ها در بودجه عمومی آورده شود و تمام درآمدهای هدفمندی یارانه ها با لحاظ خالص صادرات در سال ۹۵ حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان بوده است، در سال ۱۳۹۶ بیش از۹۰ هزار میلیارد تومان می شود و در سال ۱۳۹۷ بالحاظ خالص صادرات قریب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می شود.

وی افزود: از مبلغ فوق بر اساس مصوبه کمیسون تلفیق فقط ۳۷ هزار میلیارد تومان در بودجه عمومی دولت می آید و مابقی یعنی۶۳ هزار میلیارد تومان در بودجه عمومی دولت نخواهد آمد که اگر این مصوبه کمیسیون تلفیق باقی بماند، بزرگترین عدم شفافیت در منابع و مصارف را به دنبال خواهد داشت.

حاجی بابایی افزود: البته در صحن مجلس نمایندگان برای اصلاح‌ این تبصره و ایجاد شفافیت در منابع و مصارف و عدم حذف گسترده یارانه بگیران همت را بکار خواهند بست و در این خصوص نظر کمیسیون تلفیق محترم است ولی ما به شدت مخالف هستیم.