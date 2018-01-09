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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۹:۲۵

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه عنوان کرد:

ابهام در رقم درآمد هدفمندی یارانه‌ها/ اعتبار ۲۳۰ میلیاردی

ابهام در رقم درآمد هدفمندی یارانه‌ها/ اعتبار ۲۳۰ میلیاردی

همدان - رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه از ابهام در رقم درآمد هدفمندی یارانه ها سخن گفت و افزود: میزان اعتبار هدفمندی یارانه ها ۲۳۰ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در مصوبه کمیسیون تلفیق بزرگترین ابهام در رقم درآمد هدفمندی یارانه ها وجود دارد، گفت: در کمیسیون تلفیق تصویب شده که در تبصره ۱۴ از محل هدفمندی یارانه ها ۳۷ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل می شود.

عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس با طرح این پرسش که براساس این مصوبه کمیسیون تلفیق چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اضافه کرد: میزان اعتبار هدفمندی یارانه ها که در سال ۱۳۹۶ حدود ۳۳.۵ هزارمیلیارد تومان بود ۲۳۰هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.

وی موضوع را تشریح کرد و گفت: اگر ۴۵.۵ هزار تومان یارانه هر فرد در ماه؛ در ۱۲ ماه ضرب شود می تواند در سال ۱۳۹۷ حدود ۴۲ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۵۴۲ نفر را پوشش دهد که از سر جمع ۷۶ میلیون نفر، ۳۴ میلیون نفر حذف خواهند شد که ۴ میلیون نفر هم قبلا حذف شده اند و در نتیجه آمار افراد حذف شده به ۳۸ میلیون نفر خواهد رسید.

نماینده مجلس دهم تاکید کرد: براساس ماده ۳۹ برنامه ششم توسعه کشور که باید کل  هزینه ها و درآمدهای هدفمندی یارانه ها در بودجه عمومی آورده شود و تمام درآمدهای هدفمندی یارانه ها با لحاظ خالص صادرات در سال ۹۵ حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان بوده است، در سال ۱۳۹۶ بیش از۹۰ هزار میلیارد تومان می شود و در سال ۱۳۹۷ بالحاظ خالص صادرات قریب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می شود.

وی افزود: از مبلغ فوق بر اساس مصوبه کمیسون تلفیق فقط ۳۷ هزار میلیارد تومان در بودجه عمومی دولت می آید و مابقی یعنی۶۳ هزار میلیارد تومان در بودجه عمومی دولت نخواهد آمد که اگر این مصوبه کمیسیون تلفیق باقی بماند، بزرگترین عدم شفافیت در منابع و مصارف را به دنبال خواهد داشت.

حاجی بابایی افزود: البته در صحن مجلس نمایندگان برای اصلاح‌ این تبصره و ایجاد شفافیت در منابع و مصارف و عدم حذف گسترده یارانه بگیران همت را بکار خواهند بست و در این خصوص نظر کمیسیون تلفیق محترم است ولی ما به شدت مخالف هستیم.

کد مطلب 4194792

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