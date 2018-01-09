اختلاف طبقاتی و حقوق نجومی برای نظام آسیب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مشایخ صبح سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار نوشهر با بیان اینکه پست ها و مدیریت ها میدان هنرنمایی افراد است اظهار داشت: پست ها میدان امتحان است و امیدواریم همه از این میدان پیروز خارج شویم.

وی با بیان اینکه فرماندار نماینده عالی دولت در شهرستان است، افزود: فرماندار نیروی هماهنگ کننده بین ادارات و ناظر براجرای قوانین است و در حوزه کاری خود دارای وظایف و مسئولیت هایی است.

وی با اشاره به اینکه نظام ما جمهوری اسلامی است اظهار داشت: مدیر باید به هر دو بعد جمهوریت و اسلامیت توجه داشته باشد.

امام جمعه نوشهر، ایمان و پایبندی به ارزشها را از ویژگی های یک مدیر در نظام اسلامی برشمرد و گفت: تقوای اخلاقی، سیاسی، مالی از دیگر انتظارات از مدیر است و مدیر باید از جناح و گروه دور باشد.

حجت الاسلام مشایخ با تاکید بر اینکه مدیر باید از همه گروهها برای پیشرفت شهر استفاده کند گفت: رانت خواری و سوء استفاده از مال نباید در جمهوری اسلامی وجود داشته باشد و زندگی فرماندار در سطح مردم عامه باشد.

وی پرهیز از ایجاد اختلاف طبقاتی را از دیگر مسئولیت های یک مدیر برشمرد و گفت: اختلاف طبقاتی و حقوق های نجومی خطر برای انقلاب و نظام محسوب می شود.

امام جمعه نوشهر، ساده زیستی را از ویژگی های مدیر برشمرد و گفت: مدیر باید در انتخاب افراد پاکدست، توجه لازم داشته باشد.

در این مراسم از تلاشهای علی شادمان تقدیر و عبدالصمد صفرنژاد به عنوان سرپرست فرمانداری نوشهر معرفی شد.