مکان مناسب برای نمایش آثار تجسمی نداریم/ فقدان خانه هنرهای تجسمی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه‌ای دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر صبح امروز سه‌شنبه ۱۹ دی ماه در موزه هنرهای معاصر تهران و با حضور مجتبی آقایی دبیر کل و جمشید حقیقت شناس دبیر هنری جشنواره برگزار شد.

در ابتدای این جلسه مجتبی آقایی دبیرکل دهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر گفت: جشنواره هنرهای تجسمی فجر جشنواره جوانی تلقی می‌شود و امسال ما به دهمین دوره گام نهادیم که سیر تکامل دوره های هفتم، هشتم و نهم جشنواره است و امیدواریم امسال بتوانیم آثار خلق شده در حوزه هنرهای تجسمی را به خوبی به نمایش بگذاریم.

وی افزود: جشنواره هنرهای تجسمی فجر نمایی کلی از هنرهای تجسمی کشور است که از دوره هفتم راهی برای حضور مدیای جدید به این رویداد ملی باز شد. در دوره دهم یک شورای هنری متشکل از هنرمندان زیادی تشکیل شد که کامبیز درم بخش، اصغر کفشچیان مقدم، بهروز دارش، فرح اصولی، بیژن صیفوری، صداقت جباری، محمدعلی بنی‌اسدی، بهزاد اژدری و منیژه صحی به عنوان اعضای شورای هنری معرفی شدند.

آقایی بخش‌های جشنواره را اینگونه معرفی کرد:‌ بخش های جشنواره به اختصار عبارتند از برگزاری سنت افتتاحیه و پاسداشت از افرادی که حوزه آنها تجسمی نیست اما کمک زیادی داشتند و همچنین معرفی نگارخانه برتر و استان برتر در زمینه هنرهای تجسمی. این جشنواره از ۳ بهمن تا ۴ اسفند در چند مکان و با مرکزیت موسسه فرهنگی هنری صبا برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: در حاشیه جشنواره امسال یک نمایشگاه جنبی از آثار مفاخر هنرهای تجسمی در ۹ دوره گذشته برگزار خواهد شد که در این بخش از هر هنرمند یک اثر در موزه فلسطین به نمایش درخواهد آمد. در بخشی دیگر نیز نگارخانه‌هایی که تمایل به حضور در جشنواره داشتند، در کنار ما خواهند بود و آثار خود را که بیشتر با رویکرد معرفی نگارخانه و هنرمندان آن نگارخانه است، ارایه خواهند داد.

دبیرکل دهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بیان کرد: امسال در کنار رویکرد بین‌المللی برای بخش ملی جشنواره انرژی بیشتری گذاشته شده و در این دوره استان‌ها و هنرمندان شهرستانی امکان حضور گسترده‌تری خواهند داشت و در ۲۲ تا ۲۵ استان جشنواره فجر به صورت استانی برگزار می‌شود.

به گفته وی، بر اساس هماهنگی انجام شده سه نفر از هنرمندان برجسته هر استان از طرف مدیران استان مربوطه معرفی شده‌اند و یک نفر از آنها به عنوان کیوریتور یا دبیر هنری یا مدیر اجرایی جشنواره استانی انتخاب شده است. این مدیر هنری، یک هنرمند شاخص را به عنوان نماینده تجسمی استان بدون اینکه در رقابت حضور داشته باشد به جشنواره معرفی می‌کند تا آثارش به صورت کیوریتوری یا خارج از مسابقه در جشنواره حضور داشته باشد. همچنین مدیر هنری، نمایشگاهی از آثار هنرمندان آن استان برگزار خواهد کرد. هر یک از استان‌ها روز هنر استان در جشنواره خواهند داشت و در پایان یک جشن ملی خوب در عرصه تجسمی خواهیم داشت و در اصل ۲۶ جشنواره تجسمی فجر برگزار می‌شود.

آقایی اضافه کرد: بخش دیگر مسابقه اینستاگرامی است که هنرمندان می‌توانند تا روزهای پایانی آثار خود را برای این بخش ارسال کنند که داوری می‌شود و در مراسم اختتامیه جوایزی به برگزیدگان این بخش اهدا خواهد شد.

وی در ادامه گفت: دیشب در جلسه‌ای که با حضور دبیران جشنواره‌های فجر برگزار شد، قرار بر این شد که یک تعامل و هم‌افزایی میان جشنواره‌های فجر وجود داشته باشد و در ستادهای اطلاع‌رسانی خبرهایی مشترکی از این جشنواره‌ها خواهیم داشت. همچنین از دهم بهمن ماه در فرهنگسرای نیاوران آثار هنرمندانی که طی سال جوایزی از جشنواره‌های خارجی و داخلی کسب کرده‌اند به نمایش در خواهد آمد.

این هنرمند عکاس افزود: در جشنواره امسال میزبان کشورهایی همچون مکزیک، روسیه، یونان، اسپانیا، ترکیه و... خواهیم بود و حضور کشورهایی مثل افغانستان، تاجیکستان و برخی کشورهای همسایه هنوز قطعی نشده است. در مجموع ۱۰۶۴۰ اثر به دبیرخانه رسیده که ۹۱ اثر طی ۶ مرحله انتخاب و به دهمین دوره جشنواره تجسمی فجر راه پیدا کرده است.

آقایی با اشاره به اینکه ما مرکز رصد هنرهای تجسمی نداریم بیان کرد: گله مندی بزرگ من و جامعه تجسمی بحث نبود مکان مناسب برای عرضه آثار هنرهای تجسمی است. متاسفانه امروز در شرایطی هستیم که با داشتن سرمایه‌های بزرگ در حوزه تجسمی نمی توانیم کلیات آثار را به نمایش در آوریم و مجبوریم خیلی از آثار را کنار بگذاریم.

وی در ادامه بیان کرد: امسال کتاب جشنواره کمی متنوع‌تر از سال‌های گذشته خواهد بود تا همه بتوانند آن را رصد کنند و به مناسبت دهمین دوره، گزارشی از ۱۰ دوره پیشین جشنواره هنرهای تجسمی نیز چاپ خواهد شد.

دبیر کل دهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با انتقاد از اینکه در بخش هنرهای تجسمی نهاد متمرکزی وجود ندارد، گفت: ما در سینما نهادهای خوبی داریم که به حوزه سینما کمک می‌کنند. در تئاتر هم نهادهایی از بدنه خود تئاتر وجود دارند و در موسیقی هم همینطور است، اما در بخش هنرهای تجسمی نهادی به عنوان خانه هنرهای تجسمی وجود ندارد و نگاه صنفی نداریم. تشکیل این محلِ هم‌افزایی می‌تواند کمک شایانی به هنرهای تجسمی بکند که امیدواریم این امر محقق شود.

در ادامه جمشید حقیقت‌شناس دبیر هنری جشنواره هنرهای تجسمی فجر بیان کرد: انتخاب آثار در دهمین دوره جشنواره طی سه مرحله انجام شد؛ در مرحله اول تمام داوران به مدت یک هفته از بین ۱۰۶۵۰ اثر ۱۶۶۲ اثر را انتخاب کردند. در مرحله بعدی که به صورت حضوری بود و در دبیرخانه انجام شد، ۱۵۹ اثر انتخاب شد و در مرحله سوم از بین ۱۵۹ اثری که در مرحله دوم انتخاب شده بود، با حضور شورای هنری ۹۱ اثر انتخاب شد که ۸ اثر خارجی هم از ۸ هنرمند خارجی در این جشنواره حضور دارند. در بخش خارجی به غیر از آثار، ۷ مهمان از آمریکا، سوییس، آذربایجان و ایتالیا و دو هنرمند ایرانی خارج از کشور نیز حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: در کل ۱۶۸ نفر از ۵۳ کشور در فراخوان شرکت کردند و تعداد کل ثبت‌نام کننده‌ها ۲۷۶۴ نفر و تعداد کل آثار ۴۳۵۱ برای حضور در بخش رقابتی بود که شامل ۱۴۰۴ اثر پروژه‌ای و ۲۹۴۷ اثر تک نفری بود.

حقیقت‌شناس اظهار کرد: جشنواره دهم یکی از مشکل‌ترین جشنواره‌ها بود. از جشنواره نهم فهمیدیم که برای برگزاری بهتر احتیاج به زیرساخت مناسب داریم و پیشنهاد شد که از هنرمندان استانی دعوت به عمل بیاید. از بین سه هنرمند معرفی شده، یک نفر به عنوان مدیر هنری آن استان انتخاب شد که به عنوان نماینده استان مربوطه در تهران حضور خواهد داشت و یک نمایشگاه غیر رشته‌ای در استان‌ها برگزار خواهد شد.

حقیقت شناس با اشاره به اینکه از جشنواره هشتم قرار بر این شد تا مردم را در کنار جشنواره هنرهای تجسمی داشته باشیم، عنوان کرد: با تغییر نام جشنواره هنرهای تجسمی به جشنواره هنر می‌توانیم مخاطبان عام را نیز در کنار خود داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه جشنواره هنرهای تجسمی فجر زمانی برگزار می‌شود که کل دنیا در تعطیلات زمستانی است، گفت: جشنواره ما در دنیا اعتبار لازم را ندارد که یکی از دلایل آن همزمانی با تعطیلات زمستانی در دیگر کشورهاست و هنرمندان امکان حضور در ایران را ندارند. یکی دیگر از مشکلات برای حضور آثار برجسته خارجی بحث بیمه است چون بیمه پر هزینه است و ما برای رفع مشکل از طریق ورک‌شاپ‌ها توانستیم جشنواره را در سطح جهانی پوشش دهیم. ما دوست داریم که کارهای مطرح جهانی به جشنواره بیاید، اما مشکلاتی از قبیل بیمه که هزینه زیادی را در بر می‌گیرد، وجود دارد.

دبیر هنری دهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بیان کرد: امسال به صورت آزمایشی گالری‌هایی انتخاب شد که هر گالری یک هنرمند را در کنار خود خواهد داشت. بخش هنرمندان استانی با نام شاخه‌های زرین یا طوبی حضور فعال هنرمندان کل کشور را به همراه خواهد داشت. در طول برگزاری جشنواره یک روز ملی برای کشورهای شرکت‌کننده در جشنواره خواهیم داشت که در سال گذشته نیز برگزار شد و استقبال خوبی هم از آن به عمل آمده است.

وی در پایان عنوان کرد: بحث مکان بسیار مهم است، اما ما کاخ جشنواره نداریم و نداشتن مکان یکی از آسیب‌های بزرگ هنرهای تجسمی است. بخش خصوصی در این زمینه فعالیت داشته اما کافی نبوده و بایستی عزم جدی برای تدارک مکان جشنواره داشته باشیم‌.