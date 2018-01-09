به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی محبی صبح سه شنبه در سومین نشست هماهنگی و برنامه ریزی ستاد دهه فجر شهرستان نهاوند در محل سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند بر استفاده از ظرفیت های مردمی در اجرای برنامه ها تاکید کرد.

وی بر بهره مندی از مساجد، هیئات مذهبی و تشکل های مردم نهاد در برگزاری باشکوه مراسم دهه فجر تاکید کرد و گفت: برنامه های فرهنگی باید به شیوه ای تدوین شوند که علاوه بر جذب نسل جوان، بیشترین تاثیر را بر آحاد مردم داشته باشد.

وی درادامه با اشاره به پتانسیل عظیم و بالقوه جمعیت جوانان در مناطق مختلف نهاوند بر تعامل و همفکری با این قشر در طراحی برنامه های فرهنگی تاکید کرد.

رشد کمی و کیفی گفتمان‌های دینی در دهه فجر

کارشناس تبلیغات اسلامی نهاوند نیز گفت: گفتمان های دینی در دهه دهه فجر انقلاب با رشد کمی و کیفی برگزار خواهند شد.

علی ترکاشوند اظهارداشت: در ایام دهه فجر انقلاب گفتمان های دینی با موضوعات مختلف در مساجد شهری و روستایی برگزار خواهدشد.

وی ادامه داد: برگزاری جلسات گفتمانی در راستای ترویج ارزش های اسلامی و مقابله با تهاجمات فرهنگی دشمن صورت می پذیرد.

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی نهاوند با اشاره به اینکه گفتمان های دینی در دهه فجر باکیفیت و کمیت بالایی برگزارخواهد شد، اضافه کرد: دو استاد کشوری برای سخنرانی دراین گفتمان ها به شهرستان نهاوند سفر خواهند کرد.

ترکاشوند گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی در ۵۰ مسجد شهری و روستایی مراسم گفتمان دینی برگزار خواهدشد.