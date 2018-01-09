پیاز ها بدون اشک می شوند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هافینگتون پست، شرکتBayer نخستین پیاز بدون اشک و شیرین به نام Sunions را در آمریکا پرورش داده است. قرار است این محصول در آینده به بازارهایی مخصوص ارسال شود.

به گفته تولید کننده Sunions از لحاظ ژنتیکی مهندسی نشده اما در یک پروژه هیبرید کردن پیازهای مختلف طی ۳۰ سال تولید شده است.

این درحالی است که آشپزها مدتهاست از اشک ریختن هنگام خرد کردن پیاز گله دارند. این مشکل چنان فراگیر است که سوال «چگونه بدون اشک ریختن پیاز خرد کنم؟» بیش از ۱.۱ میلیون پاسخ در گوگل دارد و تعداد ویدئوهای مربوط به این سوال در یوتیوب بیش از ۶ میلیون بازدید داشته اند.

دلیل اشک ریختن آن است که پیاز حاوی ترکیبات متلاطمی است که پس از بریدن آن با آب طبیعی چشم انسان واکنش نشان داده و اسید سولفوریک ایجاد می کنند. به همین دلیل چشم انسان اشک تولید می کند تا این مشکل را برطرف کند.

درهمین راستا Bayer محصولSunions را تولید کرده که برخلاف پیازهای معمولی پس از انبار شدن ترکیبات متلاطم آن افزایش نمی یابد. بلکه این ترکیبات در پیاز مذکور کاهش می یابد بنابراین تاثیر اشک ریختن پس از خرد کردن نیز از بین می رود. آزمایش های Sunions نیز بدون اشک بودن این پیاز را تایید کرده اند. علاوه برآنکه این پیاز بدون اشک است بلکه طعم شیرین تری نیز دارد و به همین دلیل حتی می توان آن را خام خورد!