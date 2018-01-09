به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی «سایه سار» به سرپرستی و آهنگسازی حسین سلیمانی و خوانندگی مصطفی حسینی ساعت ۲۰ روز پنجشنبه سوم اسفند ماه سال جاری تازه ترین کنسرت خود را با عنوان «صوفی ابن‌الوقت باشد ای رفیق» در فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار می کند.

این برنامه که به صورت موسیقی تلفیقی و بر مبنای موسیقی دستگاهی ایران آهنگ‌سازی و تنظیم شده در دو قسمت روی اشعاری از مولانا جلال‌الدین بلخی و شاه نعمت‌الله ولی در فضای بیات اصفهان، دشتی و دستگاه نوا اجرا خواهد شد.

در این اجرا نوازندگانی چون حسین سلیمانی، مصطفی رستمی، کامیار لطفی، آنارام زهرائی، کاوه وزیری، شایان کریمی و سینا آذرآباد با سازهای کمانچه، درامز، دف و دایره، تار، گیتاربیس، سینتی‌سایزر و ویولنسل به هنرنمایی خواهند پرداخت.

گروه موسیقی «سایه‌سار» تاکنون کنسرت‌هایی در فرهنگ‌سراهای ارسباران، نیاوران، برج آزادی، تالار رودکی، حوزه هنری و تالار وحدت داشته است.

از این گروه تاکنون سه آلبوم به آهنگسازی حسین سلیمانی با نام‌های «نگاه آشنا» با صدای بهنام نوری، «روزهای خوب» با صدای امیر رفعتی و ثمین قربانی و «چل‌چله» با صدای مصطفی حسینی و نوشین طافی منتشر شده است.