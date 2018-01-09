نشست های نماز دانش آموزی در مدارس آذربایجان شرقی برگزار می شود

اسدالله ضیائی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: گروه هدف اجرای این طرح دانش آموزان مقطع دبستان تا دبیرستان را شامل می شود و اولویت ما در اجرای این طرح در مقطع دبیرستان بیشتر مد نظر است و با توجه به دوره عبور از کودکی به نوجوانی و جوانی دانش اموزان با یک دوره برزخ و بلوغ همراه می شوند بنابراین به دنبال چرایی و چگونگی انجام اعمال دینی هستند.

وی ادامه داد: در این مقطع سوالات بسیارزیادی در ذهن دانش آموزان وجود دارد، اینکه اصلا چرا نماز بخوانیم، چرا باید رو به قبله بایستیم، چرا نماز باید به زبان عربی خوانده شود و خیلی سوالات بیشتر که ذهن او را درگیر می کند، بنابراین برای پاسخگویی به این سوالات سلسله نشست های «نماز دانش آموزی» در مدارس استان اجرا می شود.

مدیر کل ستاد اقامه نماز آذربایجان شرقی یکی از مهم ترین اهداف برگزاری این نشست ها را پاسخگویی به شبهات دینی مطرح شده در فضای مجازی اعلام کرد و افزود: در این نشست ها تمام تلاش همکاران ما بر این محور قرار می گیرد که نشست های تخصصی به صورت چهره به چهره بوده و بتوانیم به شبهات مطرح شده جوابگو باشیم.

وی با اشاره به مصوب شدن ۱۰۰ جلسه و نشست در طرح «نماز دانش آموزی» تصریح کرد: با توجه به این که این تعداد جلسات مقرر شده است برگزار شود و هم اکنون نیز در حال برگزاری است ولی در پایان سال مشاهده می شود که تعداد جلسات برگزاری خیلی بیشتر ازاین تعداد نشست بوده است.

ضیائی در بخش دیگری از صحبت های خود از اجرای طرح «خانواده مطهر» نیز خبر داد و افزود: درطرح «خانواده مطهر» ارتباط با اولیای دانش آموزان مقطع دبستان بیشترمد نظر قرار گرفته است.

وی ادامه داد : در این طرح مادران شرکت می کنند و مشاوران و کارشناسان دینی در مورد چالش ها و مشکلات پیش آمده بین دانش آموزان و والدین صحبت و راهنمایی می کنند.

مدیر کل ستاد اقامه نماز آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: در طرح «خانواده مطهر» ابتدا نحوه آموزش نماز به کودکان و دانش اموزان دختر مقطع ابتدایی به مادران آنها آموزش داده می شود تا از طریق روش های مختلف فرزندان خود را به فریضه الهی نماز ترغیب و تشویق کنند.