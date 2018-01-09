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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۹:۲۶

سرپرست مرکز سنجش دانشگاه خبر داد:

ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد از هفته آینده

ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد از هفته آینده

سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: ثبت نام برای دوره های تکمیل ظرفیت ۴ مقطع دانشگاه از هفته آینده آغاز می شود.

امیررضا شاهانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهلت ثبت نام برای دوره های تکمیل ظرفیت ۴ مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای از هفته آینده در سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد آغاز می شود.

وی افزود: برای اجرای تکمیل ظرفیت دوره های کارشناسی ارشد نیاز به مجوز شورای سنجش و پذیرش است که درحال پیگیری موضوع هستیم و وزیر علوم در این زمینه قول مساعد داده است.

سرپرست مرکز سنجش و پذیرش اظهار داشت: ظرفیت دوره های دکتری حرفه ای (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) در مرحله تکمیل ظرفیت بسیار محدود است.

شاهانی عنوان کرد: در مرحله تکمیل ظرفیت دوره های کارشناسی ارشد نیز حدود ۶۰ هزار ظرفیت تعیین شده است.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت پذیرش برای دوره های کارشناسی با آزمون محدود است اما در دوره های کارشناسی بدون آزمون محدودیتی وجود ندارد.

کد مطلب 4194823

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