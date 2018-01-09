۱۹ دی ۱۳۹۶، ۹:۳۶

رئیس شورای اسلامی شهر نوشهر:

ساماندهی ساحل اقدامی ماندگار در نوشهر است

نوشهر - رئیس شورای اسلامی شهر نوشهر، ساماندهی ساحل و پیگیری نیروگاه زباله سوز را از اقدامات ماندگار در نوشهر بیان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسحاقی صبح سه شنبه در جلسه تودیع و معارفه فرماندار نوشهر، ساماندهی ساحل سیترا و کپورچال، دعوت از سرمایه گذار و زیرگذر موسی آباد را از جمله تلاشهای فرماندار سابق نوشهر بیان کرد.

وی با بیان اینکه نوشهر جای خاصی در کشور و استان دارد خواهان توجه برای رفع مشکلات و نیازهای آن شد.

فرماندار سابق نوشهر نیز در این مراسم گفت: آزادسازی ساحل نوشهر با همکاری دستگاه های مختلف محقق و ۹۰۰ میلیون تومان برای آزادسازی ساحل اعتبار جذب شد.

علی شادمان به ساخت ورزشگاه و استادیوم در نوشهر اشاره کرد و پیشرفت آن را مطلوب دانست و گفت: فرماندار ناظر برهمه امور است و باید نظارت داشته باشد.

وی اجرای نیروگاه زباله سوز را از دیگر اقدامات در شهرستان بیان کرد و گفت: این نیروگاه از پیشرفت ۱۹ درصدی در دو سال قبل به پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی در حال حاضر رسیده و تا دو ماه دیگر قابل افتتاح است.

وی با بیان اینکه با افتتاح معدن دشت نظیر بسیاری از فرصت های شغلی دوباره احیا شده است گفت: تلاشهای خوبی برای توسعه شهرستان صورت گرفته است.

فرماندار سابق نوشهر، با عنوان اینکه با آهنگ دلنواز مردم نوشهر کار و فعالیت کرده ام به برگزاری انتخابات در شهرستان اشاره و اضافه کرد: برگزاری انتخابات سالم مدیون تلاش دستگاه های مختلف و امنیتی است.

شادمان درباره سرمایه گذاری صورت گرفته در نوشهر با عنوان اینکه سرمایه گذار یک نخبه است، بر لزوم حمایت از سرمایه گذاران تاکید کرد و گفت: زیرساختها برای حضور سرمایه گذاران در نوشهر فراهم شده است.

در این مراسم عبدالصد صفرنژاد به عنوان سرپرست فرمانداری نوشهر معرفی شد.

