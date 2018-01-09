به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فنی و حرفه ای استان کرمانشاه، احسان ایمانی هرسینی از ارائه ۳۶۶ هزار نفر ساعت آموزش مهارتی به روستائیان استان کرمانشاه طی مدت سپری شده از امسال خبر داد.

وی هدف از ارائه آموزش های مهارتی به روستائیان را ارتقا سطح توانمندی‌های آنها عنوان کرد و گفت: این آموزش ها بتواند نقش موثری در افزایش سطح درآمدی روستائیان داشته باشد.

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه، بالا رفتن سطح درآمدی روستائیان را در ماندگاری آنها در روستاها حائز اهمیت دانست.

ایمانی تصریح کرد: در ۹ ماهه امسال به میزان سه میلیون و۲۸۰ هزار نفر ساعت آموزش های فنی و حرفه ای به کارآموزان در مراکز دولتی استان ارائه شده است.

وی ادامه داد: این آموزش‌ها در ۲۲ مرکز آموزشی در خوشه‌های صنعت، خدمات، فرهنگ و هنر و کشاورزی ارائه شده است.

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه گفت: در ۹ ماهه امسال ۱۷هزار و ۳۰۰ نفر در حرفه های مورد علاقه خود آموزش های فنی و مهارتی را فرا گرفتند.