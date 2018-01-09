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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۹:۵۴

جانشین ستاد مدیریت بحران استانداری کرمان:

توزیع کانکس در مناطق زلزله زده کوهبنان آغاز شد

توزیع کانکس در مناطق زلزله زده کوهبنان آغاز شد

کرمان- جانشین ستاد مدیریت بحران استانداری کرمان از آغاز توزیع کانکس از روز گذشته در مناطق زلزله زده شهرستان کوهبنان خبر داد.

سید مصطفی آیت الهی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر  در خصوص وضعیت آخرین مناطق زلزله زده استان کرمان اظهار داشت: طی توافق قبلی که استاندار کرمان با بنیاد مسکن کشور داشت؛ روز گذشته تعدادی کانکس از تهران به کرمان فرستاده شده است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان افزود: در روز گذشته تعدادی کانکس در منطقه گور و کوهبنان توزیع شد و تا پایان هفته کانکس های زیادی بین افرادی که خانه هایشان ویران شده توزیع می شود.

موسوی بیان داشت: لیست افرادی که خانه هایشان تخریب شده از بنیاد مسکن گرفته شده و به ترتیب کانکس ها به این خانوار ها توزیع می شود.

سخنگوی ستاد بحران استان کرمان گفت: در منطقه هجدک حدود ۳۷ کانکس قبلا به افرادی که خانه هایشان تخریب و آوار برداری شده بود توزیع شده و کانکس هایی که روز گذشته ارسال شده در حال حاضر در شهرستان کوهبنان توزیع می شود.

وی تصریح کرد: طی توافقی که مبنی بر ساخت چهار هزار کانکس با بنیاد مسکن کشور داشته ایم تعداد دو هزار کانکس از بنیاد مسکن و دو هزار کانکس دیگر از استان تامین اعتبار خواهد شد.

معاون عمرانی استانداری کرمان افزود: کانکس ها صرفا به واحدهایی که تخریب می شوند و قابل سکونت نیستند تعلق می گیرد و به واحدهایی که تعمیری و قابل سکونت هستند دیگر کانکس تعلق نمی گیرد.

موسوی گفت: ساعت دو و 26 دقیقه بامداد امروز زلزله چهار ریشتری در هجدک رخ داد و همچنین پس لرزه ها تاکنون ادامه داشته اند در صورتی که در منطقه کوهبنان فاصله زمانی پس لرزه ها افزایش پیدا کرده است.

سخنگوی ستاد مدیریت بحران استان کرمان تصریح کرد: اکنون از مرحله امداد مناطق خارج شده ایم و در مرحله اسکان دائم افراد هستیم و در این راستا تعدادی پرونده تشکیل شده و با ابلاغ وام ساخت منازل آغاز خواهد شد.

کد مطلب 4194851

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