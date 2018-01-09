درخواست صندوق رفاه برای شناسایی و معرفی دانشجویان نیازمند

به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار یزدان مهر مشاور وزیر و رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در بخشنامه ای به دانشگاه ها اعلام کرد:

در راستای تاکید نهادهای نظارتی و اجرای قوانین و مقررات پرداخت تسهیلات دانشجویی و توزیع اعتبارات وام بین دانشجویان نیازمند، به استناد بند ۱۲ اساس نامه و مواد ۴ و ۵ آیین نامه نحوه استفاده از وام های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان مبنی بر این که «دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی داخل کشور با توجه به استعداد و استحقاق مالی و دریافت نکردن بورس، کمک یا وام از سازمان های دیگر، همچنین اشتغال نداشتن به کاری که مستلزم دریافت اجرت باشد و جهاتی که پرداخت وام یا کمک را ایجاب کند، با رعایت ضوابط مقرر از طرف هیات امناء و حدود امکانات صندوق از وام مربوط استفاده می کنند.

همچنین به استناد ماده ۲۱ آیین نامه نحوه استفاده از وام های صندوق رفاه دانشجویان به استحضار می رساند مسئولیت هرگونه تشخیص موارد مذکور و تعیین شرایط استحقاق دانشجوی مستعد کم بضاعت، تایید مدارک و مستندات دریافت وام و صحت نداشتن اشتغال، برعهده دانشگاه (معاونت دانشجویی) خواهد بود.