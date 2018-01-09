به گزارش خبرنگار مهر، محمد لاهوتی در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با گلایه نسبت به برگزاری جلسه رئیس‌جمهور با تعدادی خاص از صادرکنندگان اظهار داشت: ظرف دو روز اخیر رئیس‌جمهور صادرکنندگان را به حضور طلبید و در حالی که در سال ۹۵ مقرر شده بود که جلسه‌ای با صادرکنندگان برگزار شود، این موضوع به دی ماه سال ۹۶ موکول شد؛ ولی نکته حائز اهمیت آن این بود که هیچ نماینده‌ای از بخش خصوصی در این جلسه حضور نداشت و حتی رئیس پارلمان بخش خصوصی نیز به جلسه دعوت نشده بود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران، موضوع برگزاری جلسه با صادرکنندگان را از طریق رسانه‌ها و سایت‌های خبری متوجه شدیم، در حالیکه به نظر می‌رسد اگر دولت به دنبال حل مشکلات صادرکنندگان است، برگزاری جلسه با پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها توجیه ندارد، چرا که آنها دسترسی خوبی به مقامات دولتی دارند و حتی مدیرانشان هم بعضاً از سوی دولت تعیین می‌شوند.

وی تصریح کرد: بر این اساس انتظار ما آن است که به زودی رئیس‌جمهور جلسه‌ای با صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی و نمایندگان پارلمان بخش خصوصی برگزار نماید.