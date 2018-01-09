مازندران استان سفید در وقایع اخیر کشور بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی صبح سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار نوشهر، بنای دولت و استاندار مازندران را بکارگیری افراد و شخصیت های شایسته بیان کرد و گفت: باید از افراد خوشنام، دلسوز و اهل تعامل بهره گیری کرد.

وی با تاکید براینکه فرماندار باید اهل تعامل باشد و از همه ظرفیت ها استفاده کند تصریح کرد: باید همه قوا برای کاهش و رفع مشکلات تلاش کنند.

یونسی، کاهش مشکلات اشتغال و بیکاری را از جمله سیاست های دولت بیان کرد و گفت: برخورد با آسیب های اجتماعی نظیر طلاق، اعتیاد، محلات آلوده و فساد باید در دستور کار قرار گیرد.

وی دفاع از حقوق مردم و مصلحت کشور، دفاع از ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی جزو سیاست های دولت یاد کرد و گفت: دشمن با همه ظرفیت برای مقابله با ما آمده است و تئوری شکاف با تمام قوت از سوی آمریکا و انصارش در حال پیاده سازی است.

یونسی با تاکید بر هوشیاری در مقابل توطئه های دشمنان گفت: باید در زمین دشمن بازی نکنیم و نباید در این برهه حساس از تاریخ انقلاب اسلامی به اختلافات دامن زنیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران با عنوان اینکه برخی مشکلات از جمله بیکاری و فساد را شاهد هستیم گفت: امنیت رکن رکین و زیربنای اصلی اداره جامعه است و کشور ما در گلستانی از امنیت به سر می برد.

وی افزود: همه تلاش دشمن این است که با تئوری شکاف، امنیت کشور را به خطر اندازد و ما سر سوزنی از گسترش امنیت در کشور و استان کوتاه نخواهیم آمد.

یونسی به آشوب ها و ناآرامی های اخیر در کشور اشاره و اضافه کرد: افرادی که برای کشور ناآرامی ایجاد کردند باید مقابل اقدامات خود پاسخگو باشند و خوشبختانه مازندران از استان های سفید کشور به شمار می رود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با بیان اینکه مردم استان، باشرافت ترین و وفدارترین مردم نسبت به اسلام و آب و خاک هستند گفت: مازندران از استان های سفید در حوزه ناآرامی های اخیر به شمار می رود و کمترین مشکل را در وقایع اخیر داشته ایم.

وی با بیان اینکه کسانیکه از فضای مجازی سوء استفاده کرده اند باید پاسخگوی اعمال خود باشند خواهان برخورد قاطع با متخلفان شد و گفت: نیروی انتظامی، حرفه ای و اخلاق مدارانه برخورد کرده اند و در استان مازندران هیچ مشکلی از نظر آسیب به اموال عمومی و مردم نداشته ایم.

وی با بیان اینکه شمار دستگیری افراد در مازندران بسیار کم بوده است گفت: بیشتر افراد دستگیر شده دارای میانگین سنی ۱۵ تا ۲۵ سال بوده اند و عنوان کرده اند که گرفتار احساسات شده اند.