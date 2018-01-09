۱۹ دی ۱۳۹۶، ۹:۵۹

حمله صهیونیستها به حومه پایتخت سوریه/دمشق: موشک‌ها رهگیری شدند

صهیونیستها درحالی ازحمله به حومه دمشق سخن می گویند که وزارت دفاع سوریه اعلام کرد موشک های شلیک شده به سمت منطقه «القطیفه» رهگیری شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سعودی العربیه از حمله جنگنده های صهیونیستی به حومه خبر داده است.

این شبکه عرب زبان اعلام کرده که مواضعی در «القطیفه» واقع در حومه دمشق، پایتخت سوریه هدف حملات هوایی قرار گرفته است. 

از سوی دیگر، وزارت دفاع سوریه در بیانیه ای اعلام کرد که موشک های شلیک شده توسط صهیونیستها رهگیری شده اند. 

این وزارتخانه تأکید کرده است: تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه بار دیگر از حمایت صهیونیستها از تروریستها پرده برداشت. این حمله تلاشی ناکام برای افزایش روحیه تروریستها بود.

درهمین حال، فرماندهی کل ارتش سوریه اعلام کرد که نیروهای سوری برای مقابله با تروریسم و تجاوزگری های اسرائیل از آمادگی کامل برخوردار هستند.

