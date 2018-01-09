سرنوشت انتظار ۱۰ساله پرستاران/ نگاه ها به کمیسیون تلفیق است

به گزارش خبرنگار مهر، نیروهای پرستاری در صف اول ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم قرار دارند و از این حیث، بیشترین اصطکاک را با بیماران و مردم دارند. شاید همین نزدیک بودن به بیماران است که باعث شده حجم زیادی از گلایه ها و اعتراضات مردم و بیماران به کمبودها در زمان بستری در بیمارستان ها، متوجه پرستاران شود. چون، بیش از سایر کادر درمانی در مقابل چشم بیماران قرار دارند.

این وضعیت به دنبال اجرای طرح تحول سلامت در سطح بیمارستان های دولتی، دوچندان بدتر شد. زیرا، به یکباره حجم کار و خدمت پرستاران به دلیل مراجعات زیاد بیماران، دو تا سه برابر شد و همین موضوع، باعث گردید نیروهای پرستاری، در شیفت های اجباری حاضر شوند. این در حالی بود که به تناسب خدماتی که به بیماران ارائه می شود، نیروی مورد نیاز پرستاری وجود ندارد و در نتیجه، بعضا شاهد حضور یک پرستار بر بالین هفت تا هشت بیمار در بخش های بستری بیمارستان ها بوده ایم.

در همین حال، موج اعتراضات و گلایه ها جامعه پرستاری از کمبود نیرو و افزایش حجم خدمات به بیماران در بیمارستان های دولتی و دانشگاهی، هنوز بی پاسخ مانده است. زیرا، وزارت بهداشت برای جذب نیروی پرستاری نیاز به مجوز دولت دارد و از طرف دیگر، کمبود منابع اعتباری و مالی، دست به دست هم داده تا پرداختی های اضافه کار و کارانه پرستاران، با تاخیرهای چند ماهه و بعضا یک سال همراه باشد.

دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، با اذعان به این واقعیت که عزیزترین و شریف‌ترین قشر در کنار تیم‌های پزشکی، پرستاران هستند، می گوید: فشار روی آنها بیشتر از جامعه پزشکی است و کار بسیار سختی دارند و وضع معیشتی آنها در مقایسه با پزشکان یا پرستاران خارجی، مناسب نیست.

وی با عنوان این مطلب که در دولت قبل اتفاقاتی افتاد و کمک‌هایی در مورد دریافت کارانه شد که البته کافی نیست. معتقد است که پرستاران حق دارند اظهار نارضایتی کنند و در عین حال تعدادشان نیز کم است؛ زیرا همین تعداد به اندازه دو برابر کار می‌کنند.

وزیر بهداشت با بیان این مطلب که دولت نمی‌خواهد بزرگ‌تر شود و اجازه استخدام نمی‌دهد، می گوید: ما اجبار می‌کنیم که پرستار اضافه کار انجام بدهد، اما او حاضر نیست این کار را انجام بدهد. فشار زیادی را تحمل می‌کنند و امیدواریم بتوانیم دولت و مجلس را متقاعد کنیم تا در این دوره متفاوت عمل شود. آرزو دارم اگر اشکالی در دولت یازدهم داشتیم، در این دولت اصلاح کنیم.

کامران سیفی پور عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور، اجرا نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را مغایر با روح اقتصاد مقاومتی می داند و می گوید: مخالفان تعرفه گذاری پرستاری مخالفان سلامت مردم، قانون، مجلس و سیاست های اقتصاد مقاومتی هستند.

وی با بیان اینکه قریب به یک دهه از تصویب قانون تعرفه گزاری خدمات پرستاری می گذرد، می افزاید: تعرفه گذاری پرستاری مطابق اصل ۴۴ چهار قانون اساسی، در اصول ۱۰ گانه مقام معظم رهبری، سیاست های اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه لازم الاجرا است و معیار های واگذاری امور به مردم را مشخص ، ارزش گذاری و امکان پذیر می کند و بستر اولیه برای حرفه ای شدن و کمک به مردم است چون هزینه های درمانی و پرداخت از جیب را می کاهد.

سیفی پور با بیان اینکه متاسفانه تحریم های جامعه پرستاری برداشته نشده است، می گوید: از آنجا که خدمات پرستاری با نرخی به مراتب مناسب تر از سایر تعرفه ها و با کیفیتی بی مانند ارائه و پیشنهاد شده است بنابراین مخالفان تعرفه گذاری پرستاری احتمالا مخالفان سلامت مردم، قوانین مجلس و سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری هستند.

محمد شریفی مقدم قائم مقام سازمان نظام پرستاری، در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: در طول ۱۰ سال گذشته که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به تصویب مجلس رسیده است، تنها بهانه برای اجرای آن، نبود منابع مالی بوده است.

وی با عنوان این مطلب که مطالبه جامعه ۳۰۰ هزار نفری پرستاری کشور، این است که قانون ۱۰ سال بر زمین مانده اجرایی شود، می افزاید: نمی دانیم باید تا کی صبر و تحمل کنیم، زیرا اگر قبول نداریم جامعه پرستاری جزو نظام سلامت کشور است، حداقل بخشی از مردم هستند که باید به خواسته منطقی آنها احترام گذاشت.

حالا پیشنهاد اعتبار ۱۰۰۰ میلیارد تومانی برای اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، با موافقت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به کمیسیون تلفیق رفته است، جامعه پرستاری انتظار دارد این کمیسیون با تصویب این اعتبار، به ۱۰ سال انتظار آنها پایان دهد و خبر خوشی در آستانه روز پرستار به گوش تلاشگران عرصه سلامت برسد.