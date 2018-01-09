جایگاه سوم خراسان رضوی در حوزه شاخص های کسب وکار کشور

به گزارش خبر نگار مهر، علیرضا رشیدیان دوشنبه شب در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار کرد: گاهی رفع موانع و گره هایی که ایجاد می شود خارج از حیطه اختیار مدیران است ودر این شرایط باید از ظرفیت شوراهای بالادستی که قانون اختیارات ویژه ای برای آن دیده و در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و عملیاتی و اجرایی شدن سیاست های ۲۴ گانه ابلاغیه رهبر معظم انقلاب است استفاده شود.

وی با تاکید بر تسریع در روند معرفی واحدهای تولیدی و جذب تسهیلات رونق تولید استان ، به بانک های عامل، گفت: باید دستگاه های مربوطه یعنی سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و گردشگری و صنایع دستی و بانک های عامل طی تعامل و هماهنگی بیشتر از زمان باقیمانده تا انتهای سال که فرصت چندانی هم نیست عقب ماندگی در این حوزه را به منظور رونق بیشتر اقتصاد و تولید جبران کنند.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه بانک ها سال گذشته با عملکرد بسیار مطلوب خود در ارتقا شاخص های کسب و کار و اشتغال استان نقش بی بدیلی داشتند، افزود: در سایه این تعامل و هماهنگی بانک ها با بخش های دولتی و خصوصی، رتبه استان در شاخص کسب و کار از۲۰ به جایگاه سوم ارتقا یافت .

رشیدیان با اشاره به رشد ۱۳ درصدی اعطای تسهیلات طی هفت ماهه ی سال جاری از سوی بانک های استان بیان کرد : انتظار است درحوزه تسهیلات رونق تولید، این منابع به اشتغال و اقتصاد اختصاص یابد و با حساسیت و نگرش قبل به تولید و اشتغال استان کمک شود.

وی بر ضرورت پایش تسهیلات اختصاصی به واحدهای صنعتی که تا کنون از این منابع استفاده کرده اند تاکید و اظهار کرد: همه دستگاه ها از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، شرکت شهرک های صنعتی و غیره باید کمک کنند تا این موضوع پایش و کنترل شود .