رشد ۲۲ درصدی مراجعات مردمی برای اهدای خون در شهرستان رودسر

رضا جهانباز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعداد مراجعات برای اهدای خون به این پایگاه در ۹ ماهه نخست سال جاری، اظهار کرد: در این مدت پنج هزار ۶۲۶ نفر برای اهدای خون به این پایگاه مراجعه کرده اند.

وی با بیان اینکه این میزان در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته از رشد ۲۲ درصد برخوردار بوده است، افزود: در این مدت دو هزار و ۸۲۲ مورد نیز افرادی بوده اند که به صورت مستمر برای اهدای خون به پایگاه مراجعه کرده اند که نسبت به مدت مشابه از رشد هفت درصدی برخوردار بوده است.

رئیس پایگاه انتقال خون رودسر با اشاره به حضور ۸۹۷ نفر که برای نخستین بار خون خود را اهدا کرده اند، گفت: در مقایسه با سال گذشته در این زمینه نیز شاهد رشد ۳۰ درصدی هستیم.

وی در ادامه یادآورشد: شهروندان رودسری برای کمک به بیماران دیالیزی، تالاسمی، سرطانی و کم خونی باید هر سه ماه یکبار برای اهدای خون به پایگاه انتقال خون شهرستان مراجعه کنند.

جهانباز همچنین با اشاره به تعداد بیماران نیازمند به خون در این شهرستان، تصریح کرد: شهرستان رودسر دارای ۱۳۰ بیمار تالاسمی، ۱۰۰ بیمار دیالیزی، سرطانی و هموفیلی نیازمند به خون است.

وی تأکید کرد: با توجه به نیاز این بیماران به خون از همه مردم، مسئولان و خیران درخواست می شود که در سنت حسنه اهدای خون شرکت و دیگران نیز ترغیب به مشارکت در این حرکت معنوی و انسانی کنند.

رئیس پایگاه انتقال خون رودسر ادامه داد: در زمینه تجهیز، نوسازی امکانات و احداث ساختمان پایگاه انتقال خون نیز مسئولان و خیران باید گامی موثر بردارند.