درگیری مسلحانه میان نیروهای انصار الله و مزدوران وابسته به هادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در حالی که درگیری هایی در شرق صنعاء میان مزدوران وابسته به «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی یمن و نیروهای انصار الله شکل گرفته بود درگیری های مسلحانه مشابهی در استان تعز در جنوب غرب یمن نیز ایجاد شده است.

بر اساس این خبر، یک منبع محلی اعلام کرده که نیروهای انصار الله عملیاتی را در مقابله با مزدوران وابسته به هادی ترتیب داده بودند، این عملیات جبهه «الاشروح» در شهر «جبل حبشی» و «تبه الصیاحی» و «وادی حذران» را هدف قرار داده بود.

از سوی دیگر یک منبع نظامی در وزارت دفاع یمن اعلام کرد که انصار الله همچنین عملیاتی علیه مزدوران وابسته به هادی در شرق پایگاه نظامی و راهبردی «خالد بن الولید» در شهر موزع شکل داده بودند که منجر به کشته و زخمی شدن چند نفر در دو طرف درگیری ها شده است.

از سوی دیگر جنگنده های ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان همچنان مناطق مسکونی و غیر نظامی را هدف قرار می دهد و در خرین یک خانه در منطقه «الاشراف» در شهر «نهم» مورد حمله قرار گرفته که منجر به زخمی شدن یک غیرنظامی یمنی شد.

در استان صعده هم که در نزدیکی مرز عربستان و یمن واقع شده است در حمله هوایی جنگنده های سعودی ۳ یمنی زخمی شده اند که یکی از آنها یک زن بوده است.