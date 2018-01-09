به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان قم که شامگاه دوشنبه در تالار امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: فردا چهل سالگی انقلاب رقم می‌خورد و امید است که این پختگی را در همه سیستم‌هایی کشور بینیم.

وی با بیان این که انضباط و نظم فردی و ضرورت دانستن موضوع خطرات حملات سایبری مهم است، عنوان کرد: آموزش روش تکراری است. باید آموزش‌های ما همراه با فیلم باشد که این اثرات بیشتری دارد.

استاندار قم ادامه داد: اگر بتوانید بحث‌های آموزشی را به صورت کارگاه‌های عملی برگزار کنید بسیار خوب است.

وی افزود: طبق آمار بسیاری از هکرها زیر ۱۸ سال هستند. آدم سمج با انگیزه و بیکار به سراغ سایت خاص می‌رود تا بتواند آن را هک کند. ضرورت است که برای مصون ماندن سیستم‌هایمان از حمله سایبری حساسیت داشته باشیم.

مدیران دستگاه‌ها اطلاعات خود را به روز کنند

صادقی ابراز داشت: پیشگیری و توانمندسازی سیستم برای مقابله با حمله سایرین بسیار مهم است و هر اندازه مدیر آن دستگاه اجرایی انگیزه بیشتری برای این کار داشته باشد کارمندان خود را نیز می‌تواند با خود همراه کند.

وی ادامه داد: مدیران دستگاه‌ها اطلاعات خود را به روز کنند زیرا ما در دنیای پیچیده‌ای زندگی می‌کنیم که هرلحظه به پیچیدگی آن افزون می‌شود پس اطلاعات ما نیز باید با همان پیش برود.

استاندار قم تصریح کرد: انجام رزمایش برای مقابله با حملات سایبری خوب است اما نباید به شکلی باشد که ما برای رفع تکلیف این کار را انجام دهیم.