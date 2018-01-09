۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۱۷

دبیر هیئت پزشکی ورزشی استان کرمانشاه خبر داد:

پلمب ۵۵ باشگاه ورزشی غیرمجاز در کرمانشاه

کرمانشاه- دبیر هیئت پزشکی ورزشی استان کرمانشاه از پلمب ۵۵ باشگاه ورزشی که به صورت غیرمجاز در استان فعالیت می کردند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه وحید خسروی اظهار داشت: تعداد ۱۶ باشگاه تا کنون نسبت به اصلاح و دریافت مجوزهای قانونی اقدام کرده اند و در این راستا امور باشگاه های اداره کل ورزش و جوانان همکاری لازم را با آن ها به عمل آورده است.

وی افزود: همچنین در ۹ ماهه اول سال جاری تعداد ۲۵۱ بازرسی اولیه، ۵۶ بازرسی ثانویه و ۴۰ بازرسی ادواری توسط ستاد نظارت بر سلامت باشگاههای ورزشی انجام شده است.

خسروی یادآور شد: هیئت پزشکی ورزشی استان کرمانشاه با همکاری ستاد ملی مبارزه با دوپینگ وظیفه نظارت بر سلامت اماکن و باشگاه های ورزشی در خصوص عضویت ورزشکاران سازمان یافته -دارا بودن کارت خدمات درمان و جلوگیری از ترویج پدیده دوپینگ- را بر عهده دارد.

دبیر هیئت پزشکی- ورزشی کرمانشاه ادامه داد: با شناسایی و استخراج اطلاعات تمامی باشگاه های ورزشی شامل ساختار و نحوه فعالیت، نظارت و بازرسی توسط اکیپ های مشترک و همکاران ستاد نظارت بر سلامت در بخش خصوصی و دولتی به صورت محسوس و نامحسوس در سه بخش اولیه، ثانویه و ادواری به اجرا درآمد.

وی تصریح کرد: این نظارت و بازرسی با تاکید بر ضرورت مبارزه با پدیده شوم و مذموم دوپینگ، برخورد با متخلفین عرضه کالاهای قاچاق و غیرمجاز در حوزه سلامت، دارا بودن کارت خدمات درمانی پزشکی ورزشی کلیه ورزشکاران و مربیان و مجوز فعالیت انجام شد شد و با متخلفین پس از ارائه تذکر سریعاً برخورد و با نظر مقام قضایی نسبت به پلمب باشگاههای متخلف اقدام شده است.

