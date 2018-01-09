پلمب ۵۵ باشگاه ورزشی غیرمجاز در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه وحید خسروی اظهار داشت: تعداد ۱۶ باشگاه تا کنون نسبت به اصلاح و دریافت مجوزهای قانونی اقدام کرده اند و در این راستا امور باشگاه های اداره کل ورزش و جوانان همکاری لازم را با آن ها به عمل آورده است.

وی افزود: همچنین در ۹ ماهه اول سال جاری تعداد ۲۵۱ بازرسی اولیه، ۵۶ بازرسی ثانویه و ۴۰ بازرسی ادواری توسط ستاد نظارت بر سلامت باشگاههای ورزشی انجام شده است.

خسروی یادآور شد: هیئت پزشکی ورزشی استان کرمانشاه با همکاری ستاد ملی مبارزه با دوپینگ وظیفه نظارت بر سلامت اماکن و باشگاه های ورزشی در خصوص عضویت ورزشکاران سازمان یافته -دارا بودن کارت خدمات درمان و جلوگیری از ترویج پدیده دوپینگ- را بر عهده دارد.

دبیر هیئت پزشکی- ورزشی کرمانشاه ادامه داد: با شناسایی و استخراج اطلاعات تمامی باشگاه های ورزشی شامل ساختار و نحوه فعالیت، نظارت و بازرسی توسط اکیپ های مشترک و همکاران ستاد نظارت بر سلامت در بخش خصوصی و دولتی به صورت محسوس و نامحسوس در سه بخش اولیه، ثانویه و ادواری به اجرا درآمد.

وی تصریح کرد: این نظارت و بازرسی با تاکید بر ضرورت مبارزه با پدیده شوم و مذموم دوپینگ، برخورد با متخلفین عرضه کالاهای قاچاق و غیرمجاز در حوزه سلامت، دارا بودن کارت خدمات درمانی پزشکی ورزشی کلیه ورزشکاران و مربیان و مجوز فعالیت انجام شد شد و با متخلفین پس از ارائه تذکر سریعاً برخورد و با نظر مقام قضایی نسبت به پلمب باشگاههای متخلف اقدام شده است.