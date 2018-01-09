احتمال محبوس شدن تعدادی از خدمه در موتورخانه نفتکش

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بهرامی در نشستی خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا نشانی از خدمه مفقود شده یافت شده یا خیر گفت: تاکنون نشانی پیدا نشده است اما تیم جستجو به شدت و دقت در حال بررسی و جستجو هستند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه جسد پیدا شده ، لباس ایمنی به تن داشته، برآوردمان این است که خدمه نفتکش زمان کافی برای استفاده از تجهیزات ایمنی در اختیارداشته اند.

بهرامی توضیح داد: با توجه به اینکه موتورخانه نفتکش حدود ١٤متر زیر آب قرار دارد، احتمال می دهیم تعدادی از خدمه در این بخش محبوس شده باشند. بنابراین اولویت ما، اطفای حریق است تا هرچه سریع تر به نفتکش دسترسی پیدا کنیم و هرچه زمان بیشتری از دست برود، امید به زنده بودن احتمالی افراد کاهش می یابد

وی تاکید کرد: در تلاش هستیم تا با کمک گرفتن از تمامی نهادهای مربوطه فشار بیشتری به چینی ها برای تسریع در عملیات اطفاء حریق وارد کنیم؛ چرا که به نظر می رسد چینی ها به عبارتی با احتیاط برخورد می کنند.

وی ادامه داد: قایق نجات سمت چپ سوخته است اما در عکس های موجود به نظر می رسد قایق سمت راست از نفتکش جدا شده است

سخنگوی شرکت ملی نفتکش با اشاره به اینکه تمام افراد روی نفتکش تحت پوشش بیمه هستند تصریح کرد:ارزش نفتکش با توجه به سن آن کمتر از ٧٠میلیون دلار به نظر می رسد.اما ارزش محموله کمتر از ٦٠میلیون دلار است چرا که احتمالا حجم محموله کمتر از یک میلیون بشکه بوده است.

این مقام مسوول با اعلام اینکه یک شرکت آمریکایی برای کمک رسانی اعلام آمادگی کرده است که البته تجهیزات آن در محل حادثه زیاد نیست، افزود: از شرکت های ژاپنی برای اطفای حریق کمک گرفتیم تا با کمک گرفتن از شرکت های غیر چینی فشار بیشتری به چینی ها برای تسریع عملیات داشته باشیم.

وی ادامه داد: شرکت های ژاپنی امروز به سمت محل حادثه حرکت کردند؛ البته دولت ژاپن از ابتدا قایق نجات در اختیار قرار داد.

بهرامی با بیان اینکه میعانات گازی بسیار فرار هستند، بنابراین خطر آلودگی، محیط دریا را تهدید نمی‌کند، ادامه داد: کشتی فله‌بر چینی با نفتکش ایرانی برخورد کرد و موجب شد دو جداره نفتکش شکاف خورده و انفجار صورت گیرد؛ البته بر اساس آن چیزی که گزارش داده شده، حریق رو به تقلیل است.

وی افزود: این کشتی به دلیل شکاف از سمت چپ، ۲۰ درجه انحراف پیدا کرده بود که اکنون این انحراف برطرف شده و کشتی به حالت کاملاً عمودی درآمده است.

به گفته این مقام مسئول، از آنجا که اطلاع دقیقی از شرایط حادثه و علت آن در دست نیست، نمی‌توانیم درباره مقصر حادثه اظهار نظر کنیم، چرا که کشتی هنگ‌کنگی باید ابتدا به ساحل برسد و همچنین بعد از اطفای حریق نفتکش ایرانی، می‌توانیم به جعبه سیاه آن دسترسی پیدا کرده و دلایل حادثه را بررسی کنیم.

وی گفت: این کشتی یکی از بهترین نفتکش‌ها در نوع خود بوده است که در سال ۲۰۰۸ ساخته شده بود. همچنین نمایندگانی از سازمان بین‌المللی دریانوردی در اتاق بررسی اضطراری حادثه حضور دارند؛ همچنین یکی از مهندسین ناظر ایرانی موفق شده تا روی یکی از آتش‌خوارهای چینی مستقر شود.