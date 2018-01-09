۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۱۷

مه‌گرفتگی در استان های غربی و شرقی کشور/ترافیک نیمه سنگین در کرج

پلیس راه کشور از مه گرفتگی در برخی استان های غربی و شرقی کشور و کاهش دید در آن ها خبر داد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت راه‌های کشور گفت: براساس اعلام پلیس راه کشور در حال حاضر شاهد مه‌گرفتگی در محورهای مشهد-سرخس، قوچان-چناران و فریمان-مشهد در استان خراسان رضوی هستیم.

وی افزود: همچنین این مه گرفتگی را در محورهای اردبیل-آستارا، اردبیل-خلخال و رزی-گرمی در استان اردبیل نیز داریم.

سرهنگ رحمانی اضافه کرد: در محورهای بروجن-لردگان و شهرکرد-اهواز در چهارمحال و بختیاری هم با مه گرفتگی و کاهش دید رو به روییم.

وی با اشاره به ترافیک آزادراه کرج نیز گفت: باند شمالی آزادراه تهران-کرج(محدوده های گرمدره و پل کلاک تا پل فردیس) و باند شمالی آزادراه کرج-قزوین (محدوده پایانه شهید کلانتری تا مهرویلا) با ترافیک نیمه سنگین همراه شده است.

سرهنگ رحمانی افزود: سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.

