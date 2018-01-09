خرید۵۰ هزار تن شکر سفید از کارخانجات قند چغندری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، مدیر پروژه راهبری زنجیرهی تأمین کالای شکر شرکت گفت: با توجه به افزایش میزان تولید چغندر قند در سالجاری، که رسیدن به خودکفایی در تأمین قند و شکر مورد نیاز کشور را نوید میدهد، بخشنامه خرید مقدار ۵۰ هزار تن شکرسفید استحصالی توسط کارخانههای قند چغندری به شرکتهای غله و خدمات بازرگانی استانها ابلاغ شده است.
علیرضا فیاضی تشریح کرد: در این راستا، قرارداد مرحلهی اول خرید به میزان ۵۰ هزار تن شکر سفید تولیدداخلی از تعداد ۲۶ کارخانه قند چغندری، که در سالجاری از کشاورزان چغندرقند خریداری کردهاند، توسط شرکتهای غله و خدمات بازرگانی استانها تنظیم و منعقد شده است.
مشاور معاون وزیرجهادکشاورزی تصریح کرد: میزان شکر سفید قابل خریداری از هر کارخانه با هماهنگی انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر کشور و بر حسب میزان خرید چغندرقند از کشاورزان تعیین و به شرکتهای غله و خدمات بازرگانی استانها جهت انجام عملیات خرید ابلاغ شده است.
مدیر پروژه راهبری زنجیرهی تأمینکالای شکر شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: در سالجاری میزان تولید چغندر قند کشور به بیش از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسیده است که رکوردی بیسابقه در کشور است.
فیاضی اظهارکرد: با توجه به میزان چغندرقند تولید شده، پیش بینی میشود که امسال ۹/۱ میلیون تن شکر درکشور تولید شود، که با توجه به نیاز مصرفی ۲/۲ میلیون تنی سالانه، وارد مرحلهای از خودکفایی در تامین این کالای اساسی شدهایم.
وی با بیان اینکه در گذشته بیش از ۵۰ درصد شکر مورد نیاز مصرفی کشور از طریق واردات تأمین میشد، گفت: در سالهای نه چندان دور بالغ بر یک میلیون تن شکر خام وارد کشور میشد.
فیاضی افزود: با تدابیر دولت و برنامههای وزارت جهادکشاورزی در زمینه افزایش خوداتکایی ملی و تحقق سیاستهای اقتصادمقاومتی، در سالجاری حدود ۹۰ درصد ازکل نیاز کشور به شکر از طریق تولید داخلی و تنها ۱۰ درصد از محل واردات تأمین خواهد شد.
نظر شما