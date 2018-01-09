به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا گودرزی امروز سه شنبه در جلسه کارگروه تخصصی فرهنگی استان کرمانشاه که در محل سالن امید استانداری کرمانشاه برگزار شد، از عدم توازن جمعیت در استان کرمانشاه انتقاد کرد واظهار داشت: خالی شدن روستاها و مهاجرت روستائیان به شهرها به دلیل عواملی چون عدم توزیع عادلانه ثروت، کمبود آب و بارندگی است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمانشاه، در ادامه از راه اندازی دفاتر تسهیل گری در استان کرمانشاه خبر داد و یادآور شد: حدود یک میلیون از جمعیت کل استان در شهر کرمانشاه ساکن هستند.

گودرزی خاطر نشان کرد: برای ماندگاری جمعیت روستایی در روستاها باید تدابیری اندیشیده شود که مهاجرت معکوس را حتی در پی داشته باشد.

وی به زلزله اخیر استان کرمانشاه نیز اشاره کرد و بیان داشت: در شهر سرپلذهاب امکانات اقتصادی و اجتماعی در حال شکل گیری بود، که با این حادثه مواجه شد و متاسفانه افت رشد این شهرها را به دنبال داشت.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمانشاه افزود: می طلبد که بیشتر در شهرستان‌های زلزله زده کار کنیم تا به حالت قبل از زلزله برسند.