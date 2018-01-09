۵ هزار شناور در استان هرمزگان ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر خرم روی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران تاکید کرد: از توان پاسگاههای دریابانی و یگان حفاظت منابع آبزیان استان در سطح حوزه استحفاظی و در یک هزار و ۱۰۰ کیلومتر مرز دریایی این استان در طرح دریا بهره گیری شده است.

خرم روی بیان داشت: از آنجا که سواحل دریای خلیج فارس و عمان به عنوان تفرجگاه های طبیعی استان هرمزگان همه ساله و در تمام فصول سال با استقبال بی‌شمار مسافران و گردشگران مواجه میگردد، می‌طلبد این مکان ها از لحاظ امنیتی در سطح بالایی قرار داشته باشند که دریابانان استان با همت همه جانبه و عزمی راسخ به این امر مبادرت می کنند.

وی افزود: در راستای اجرای طرح ساماندهی دریا، این فرماندهی با تعیین کارگروه مربوطه در مرزبانی هرمزگان و برگزاری جلسات هماهنگی با فرمانداران شهرستان‌های مرزی سطح استان و سازمان‌های ذیربط و ارائه راهکار به متولیان و دست‌اندرکاران، اقدامات و اجرای طرح را آغاز کرده است.

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان گفت: این طرح از طرح های بزرگ مرزبانی استان است و هم اکنون در حال اجرا است.

وی با اشاره به ساماندهی ۵۳۶۵ فروند شناور در آب‌های هرمزگان افزود: با اجرای این طرح همه شناورها دارای کارت هویت و پلمپ مخصوص دریابانی می‌شوند.

خرم روی با اشاره به مزایای این طرح در ارتقای امنیت دریانوردی و همچنین جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و پیشگیری از سرقت شناورها خاطرنشان کرد: طراحی پلمپ مخصوص توسط کارشناسان حوزه دریابانی و نصب بر روی سیلندر موتور شناور ها، می تواند مانع خوبی برای جلوگیری از سرقت شناورها و شناسایی موارد سرقتی باشد.

خرم‌روی تأکید کرد: تمامی شناورها ملزم به نصب این پلمپ بر روی سیلندر موتور شناور خود هستند و شناورهایی که فاقد پلمپ باشند توسط گشت‌های دریابانی متوقف و به پارکینگ منتقل میشود.

این مقام انتظامی بیان داشت: علاوه بر پلمپ موتور شناورها،مالکان شناورها موظف هستند با مراجعه مراکز دریابانی سراسر استان هرمزگان کارت مخصوص تردد شناور و دفترچه تردد انتظامی را تهیه کنند.

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان با تاکید بر مدیریت و برنامه ریزی اصولی و صحیح برای اجرای طرح های دریایی در استان گفت: باید حد و حدود اسلامی در طرح دریا نهادینه شود و برای اجرای آن از ظرفیت و توان همه دستگاه‌های مرتبط در این راستا به کارگیری شود.

خرم روی از همکاری خوب مسئولان و مرزنشینان منطقه و همچنین مالکان شناورهای استان تقدیر و اجرای این طرح را برای ارتقای ضریب امنیت در مرزهای استان لازم و ضروری دانست.