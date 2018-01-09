۱۷۰هزار متقاضی وام ازدواج در کشور وجود دارد/تشکیل ۹۰ هزارپرونده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، ولی‌الله سیف درباره افزایش میزان وام ازدواج گفت: با وجود محدودیت منابع قرض‌الحسنه، امسال طرح ارائه ضربتی وام ازدواج در دستور کار قرار گرفت و ظرف مدت دو ماه ۶۰۰ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شد.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: با اجرای طرح ضربتی ارایه وام ازدواج حدود صف متقاضیان دریافت این وام کاهش یافت و در حال حاضر حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار متقاضی وام ازدواج در کشور وجود دارد که ۹۰ هزار از این تقاضاها تشکیل پرونده داده‌اند و مراحل انجام کار در حال پیگیری است.

سیف افزود: با وجود محدودیت منابع بانکی، ۱۱ بانک کشور در طرح ضربتی ارایه وام ازدواج شرکت کردند که از این بانک‌ها قدردانی می‌کنم.

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا میزان وام ازدواج افزایش می‌یابد، گفت: خوشحال می‌شویم که نظام بانکی کشور بتواند بیشتر در خدمت فعالیت‌های فرهنگی باشد و در کمک به تسهیل ازدواج نقش‌آفرینی کند، ان‌شاء‌الله نظام بانکی منابع خود را تجهیز می‌کند تا بتواند به انجام این مهم کمک کند.

سیف افزود: باید تلاش کرد تا منابع قرض‌ الحسنه بانک‌ها بیشتر تقویت و تجهیز شوند تا بتوانند تکالیف تعیین شده را انجام دهند.

رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: ان‌ شا الله نظام بانکی با انگیزه‌هایی که در خصوص موضوع تسهیل ازدواج دارد بتواند عملکرد موفقی داشته باشد و در سال آینده برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد.