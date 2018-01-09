  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۴۰

سیف اعلام کرد؛

۱۷۰هزار متقاضی وام ازدواج در کشور وجود دارد/تشکیل ۹۰ هزارپرونده

۱۷۰هزار متقاضی وام ازدواج در کشور وجود دارد/تشکیل ۹۰ هزارپرونده

رئیس کل بانک مرکزی گفت:در حال حاضر حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار متقاضی وام ازدواج در کشور وجود دارد که ۹۰ هزار از این تقاضاها تشکیل پرونده داده‌اند و مراحل انجام کار در حال پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما،  ولی‌الله سیف درباره افزایش میزان وام ازدواج گفت: با وجود محدودیت منابع قرض‌الحسنه، امسال طرح ارائه ضربتی وام ازدواج در دستور کار قرار گرفت و ظرف مدت دو ماه ۶۰۰ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شد.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: با اجرای طرح ضربتی ارایه وام ازدواج حدود صف متقاضیان دریافت این وام کاهش یافت و در حال حاضر حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار متقاضی وام ازدواج در کشور وجود دارد که ۹۰ هزار از این تقاضاها تشکیل پرونده داده‌اند و مراحل انجام کار در حال پیگیری است.

سیف افزود: با وجود محدودیت منابع بانکی، ۱۱ بانک کشور در طرح ضربتی ارایه وام ازدواج شرکت کردند که از این بانک‌ها قدردانی می‌کنم.

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا میزان وام ازدواج افزایش می‌یابد، گفت: خوشحال می‌شویم که نظام بانکی کشور بتواند بیشتر در خدمت فعالیت‌های فرهنگی باشد و در کمک به تسهیل ازدواج نقش‌آفرینی کند، ان‌شاء‌الله نظام بانکی منابع خود را تجهیز می‌کند تا بتواند به انجام این مهم کمک کند.

سیف افزود: باید تلاش کرد تا منابع قرض‌ الحسنه بانک‌ها بیشتر تقویت و تجهیز شوند تا بتوانند تکالیف تعیین شده را انجام دهند.

رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: ان‌ شا الله نظام بانکی با انگیزه‌هایی که در خصوص موضوع تسهیل ازدواج دارد بتواند عملکرد موفقی داشته باشد و در سال آینده برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد.

کد مطلب 4194916

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محسن IR ۱۰:۴۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
      0 0
      پاسخ
      جناب سیف لطفاً فکری جهت کاهش معوقات بانکی بکنید. چرا عده ای می توانند به این راحتی از باز پرداخت تسهیلات دریافتی شونه خالی کنند؟ لطفاً جهت کاهش چک های برگشتی نیز فکری بکنید مردم گناه دارند
    • رضا IR ۱۳:۲۸ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
      0 0
      پاسخ
      آقای سیف درست که بانک ها تسهیلات میدهند ولی عده ای با زد و بند و پارتی بازی وامهای کلان میگیرند و پس نمیدهند و در جای دیگری هزینه میکنند لطفاً جهت کاهش تخلفات بانکی و معوقات بانکی مصمم تر شوید .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها