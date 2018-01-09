۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۲۸

روند برگزاری تغییر کرد؛

اعلام جزئیات دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

رئیس کمیته فنی دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی از مشخص شدن حیطه های این دوره از المپیاد و دبیران هر حیطه در اولین نشست کمیته فنی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر پروین پاسالار با اشاره به برگزاری اولین جلسه کمیته فنی دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی گفت: تغییراتی در روند اجرای این دوره از المپیاد ایجاد شده و برگزاری این المپیاد به مدیریت امور نخبگان و استعدادهای درخشان محول شده است.

مدیر امور نخبگان و استعدادهای درخشان وزارت بهداشت اظهار داشت: احکام اعضای شورای سیاستگذاری، کمیته فنی، دبیر علمی و دبیر اجرایی المپیاد دهم توسط معاون آموزشی وزارت بهداشت ابلاغ شده و حیطه های المپیاد دهم موضوعی بود که در اولین نشست کمیته فنی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیته فنی دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی با اشاره به اینکه دبیران حیطه های این دوره از المپیاد در این نشست تعیین شدند، خاظرنشان کرد: موضوعات حیطه ها در جلسه اختصاصی هر حیطه با حضور دبیر حیطه مربوطه تعیین و در جلسه عمومی دبیران حیطه ها، عناوین نهایی و همچنین منابع آموزشی هر حیطه معرفی می شود.

وی با بیان این موضوع که تاریخ دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی به زودی تعیین و اعلام می شود گفت: در مورد منابع آموزشی هر حیطه، منابع قابل دسترس به دانشجویان معرفی خواهد شد.

پاسالار با تاکید بر لزوم شفاف سازی فرایند برگزاری المپیادهای علمی دانشجویان علوم پزشکی گفت: کارگاه هایی جهت رفع ابهامات مربوط به المپیاد و نیز آموزش های لازم توسط این مدیریت برگزار می شود.

