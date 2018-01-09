به گزارش خبرنگار مهر، امیر بینایی صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی اجرای برنامه های دهه فجر سال جاری به میزبانی استانداری سمنان با بیان اینکه اولویت دستگاه های اجرایی باید توجه به مناطق کم استان برخوردار باشد، ابراز داشت: ارائه عملکرد دستگاه های اجرایی در ایام الله دهه فجر باید مبتنی بر شیوه های جدید به صورت اغنایی و برنامه های فرهنگی برنامه ریزی شود.

وی افزود: برنامه های دهه فجر با مشارکت مردم به عنوان سرمایه های اجتماعی به ویژه در مناطق کم برخوردار می تواند به ایجاد نشاط اجتماعی در مناطق روستایی و کم برخوردار شهری کمک کند.

مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان با تاکید بر اینکه برنامه های فرهنگی می تواند مشارکت مردمی را تقویت کند، ابراز داشت: انتظار می رود دستگاه ها و نهادهای فرهنگی برنامه ریزی های خوبی را برای این ایام پیش بینی کنند.

بینایی در ادامه تصریح کرد: امروز عده ای می کوشند تا با تضعیف کردن باورهای مردم، دستاوردهای نظام را زیر سئوال ببرند لذا باید از این فرصت پیش رو در دهه فجر برای بیان خدمات نظام بهره برد و دستگاه های اجرایی نیز این مهم را در برنامه های خود تبیین کنند.