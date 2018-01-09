«اسب» سر از کارگاه دکور تالار وحدت در آورد/ حضور بازیگران سرباز

آرش دادگر کارگردان و بازیگر درباره جدیدترین فعالیت خود در زمینه کارگردانی تئاتر به خبرنگار مهر گفت: حدود ۳ ماه است که مشغول تمرین نمایش «اسب» که تولیدی از کارگاه آموزشی انجمن هنرهای نمایشی استان تهران است هستیم. در این تمرین ها که روزی ۷ ساعت به طول می انجامد جوان های فارغ التحصیل و کارکرده تئاتر استان تهران حضور دارند.

وی ادامه داد: قرار است نمایش «اسب» را در سی و ششمین جشنواره تئاتر فجر در کارگاه دکور تالار وحدت روی صحنه ببریم و از ۱۲ بهمن نیز اجرای عمومی این اثر را در همان مکان آغاز خواهیم کرد.

دادگر درباره ایده و روند تمرین های «اسب» یادآور شد: ما روزی ۷ ساعت روی لحظات، تمرین می کنیم نه روی شکل اجرا. این نمایش حاصل کنار هم قرار گرفتن چند ایده است؛ از دل مشغولی های خودم گرفته تا آزمایش هایی که سعی کردیم در نوع روایت و شیوه اجرایی داشته باشیم.

به گفته وی، جرقه این کار از سال گذشته و کاری که روی نمایشنامه «مکبث» شروع کرده بود، زده شد.

این کارگردان تئاتر درباره گروه بازیگران حاضر در نمایش «اسب» اظهار کرد: این نمایش نیازمند حضور بازیگران سرباز است که در خدمت کار باشند تا جهان نمایش را بسازند. تمرین این نمایش زمانبر است، ضمن اینکه برای راهکارهای جدیدتر نیازمند نیروی جوان و پرانرژی تر هستیم که می توانند زمان بیشتری بگذارند.

وی درباره سایر عوامل این اثر نمایشی افزود: الهام شعبانی و خودم طراح لباس، علی زندیه طراح نور، علی کلانتری طراح صدا، رضا کرمی زاد و خودم طراح صحنه و تینا بخشی طراحی گریم این نمایش هستیم.

دادگر در پایان تأکید کرد: به دلیل شکل و شیوه اجرای نمایش «اسب»، ما در هر اجرای این نمایش که حدود ۷۰ دقیقه است، پذیرای ۳۰ تماشاگر خواهیم بود.