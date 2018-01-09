۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۲۲

رئیس اداره صنعت و معدن گناباد خبر داد؛

تلاش برای جلوگیری از خام فروشی معادن سنگ در گناباد

گناباد- رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد گفت: تلاش می کنیم با ارائه تسهیلات لازم به فعالان حوزه معدن از خام فروشی سنگ ها جلوگیری کنیم.

هادی ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یکی از نقاط مثبت شهرستان گناباد در حوزه صنعت معدن ،معادن های متفاوت آن و از سویی وجود نیروهای انسانی کارآمد است.

وی افزود: خام فروشی یکی از معضلات معادن گناباد بوده تا جایی که برخی از معادن ما ضرر کرده اند و با توجه به صرفه اقتصادی فرآوری مواد طی چند سال اخیر اولویت را بر راه اندازی زیرساخت های فرآوری در گناباد گذشته ایم و در همین راستا تاکنون ۲۵ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد ابراز کرد: در سال گذشته با پرداخت تسهیلات به واحد های تولیدی و حمایت های لازم از تعطیلی آن ها جلوگیری کرده ایم و معتقدیم اگر واحد های ما به کار خود ادامه دهند  جذب سرمایه گذار نیز بهتر خواهد بود.

ایزدی تصریح کرد: گناباد از قطب های مهم تولید سنگ های ساختمانی از جمله تراورتن، مرمریت و گرانیت می باشد که این معادن ظرفیت صادرات محصولات خود را نیز دارند.

وی با اشاره به معادن مختلف و راه اندازی کارخانه های فرآوری بخش خصوص در گناباد اظهار کرد: سهم صنایع کانی غیر فلزی از جمله صنعت سنگ ۴۳ درصد مجموع صنایع گناباد را تشکیل می دهد.

