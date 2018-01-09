بررسی نمایشنامه «لابی» در هفتمین نشست «تئاتر کاغذی»

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفتمین نشست «تئاتر کاغذی» نمایشنامه «لابی» نوشته آرش عباسی معرفی، نمایشنامه خوانی و نقد و بررسی می شود. در این نشست «تئاتر کاغذی» که ساعت ۱۸ روز شنبه ۲۳ دی در سالن ذوالفقاری فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود، نمایشنامه «لابی» با حضور مهتاب ناصری، عادل بیکزاه، هایده حسینزاده، رضا چوبینه و کارگردانی رضا چوبینه خوانش می شود.
داستان «لابی» درباره شخصی به نام راضیه هاشمی قهرمان جودوی زنان ایران است که اکنون در یکی از مسابقات آسیایی به سر می برد و قرار است بازی فینال را برگزار کند اما ناگهان تصمیم می گیرد از مسابقه دادن انصراف دهد، ولی تصمیم گیرندهی نهایی او نیست. به همین دلیل فردی به نام حیاتی با او دیدار می کند تا دلایلش را بشنود و ... .
نمایشنامه «لابی» نوشته آرش عباسی در بخش چشم انداز بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر روی صحنه رفت و به عنوان نمایشنامه برگزیده این بخش انتخاب و معرفی شد و سپس در سال ۱۳۹۴ در ۵۰ صفحه قطع رقعی با شمارگان ۵۵۰ نسخه توسط نشر عنوان به قیمت ۵ هزار تومان در دسترس علاقه مندان قرار گرفت.
سلسله نشست های «تئاتر کاغذی» با هدف معرفی و بررسی نمایشنامه های منتشر شده جدید ایرانی ماهی یک بار در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.
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