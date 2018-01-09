بررسی نمایشنامه «لابی» در هفتمین نشست «تئاتر کاغذی»

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفتمین نشست «تئاتر کاغذی» نمایشنامه­ «لابی» نوشته­ آرش عباسی معرفی، نمایش­نامه­ خوانی و نقد و بررسی می­ شود. در این نشست «تئاتر کاغذی» که ساعت ۱۸ روز شنبه ۲۳ دی در سالن ذوالفقاری فرهنگسرای ارسباران برگزار می­ شود، نمایشنامه «لابی» با حضور مهتاب ناصری، عادل بیک­زاه، هایده حسین­زاده، رضا چوبینه و کارگردانی رضا چوبینه خوانش می شود.

داستان «لابی» درباره­ شخصی به نام راضیه هاشمی قهرمان جودوی زنان ایران است که اکنون در یکی از مسابقات آسیایی به سر می­ برد و قرار است بازی فینال را برگزار کند اما ناگهان تصمیم می­ گیرد از مسابقه دادن انصراف دهد، ولی تصمیم گیرنده­ی نهایی او نیست. به همین دلیل فردی به نام حیاتی با او دیدار می­ کند تا دلایلش را بشنود و ... .

نمایش­نامه­ «لابی» نوشته­ آرش عباسی در بخش چشم­ انداز بیست و نهمین جشنواره­ بین­ المللی تئاتر فجر روی صحنه رفت و به عنوان نمایش­نامه­ برگزیده­ این بخش انتخاب و معرفی شد و سپس در سال ۱۳۹۴ در ۵۰ صفحه قطع رقعی با شمارگان ۵۵۰ نسخه توسط نشر عنوان به قیمت ۵ هزار تومان در دسترس علاقه­ مندان قرار گرفت.

سلسله نشست های «تئاتر کاغذی» با هدف معرفی و بررسی نمایشنامه­ های منتشر شده­ جدید ایرانی ماهی یک بار در فرهنگسرای ارسباران برگزار می ­شود.