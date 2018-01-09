جلسه فدراسیون دوچرخه سواری با دو مربی خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته جلسه کمیته فنی فدراسیون دوچرخه سواری با حضور قمری رئیس فدراسیون، اسدی دبیر فدراسیون، رسول هاشم کندی مربی تیم ملی استقامت، علیرضا ژاله رئیس کمیته کوهستان، محسن سلگی مدیر تیم های ملی، مهدی رهنما پیشکسوت دوچرخه سواری کوهستان، نوید قاسمی قهرمان بی ام ایکس ایران، محمود وفایی رئیس سازمان لیگ، مهدی روزبهانه عضو کمیته فنی و «ژیله» و «واژز» دو مربی خارجی برگزار شد.



در این جلسه دو مربی خارجی دعوت شده از اسلوونی و صربستان برنامه ها و شرایط خود را به فدراسیون دوچرخه اعلام کردند و طبق نظر کمیته فنی فدراسیون دوچرخه سواری، تمامی شرایط و خواسته های مربیان خارجی در جلسه بعدی کمیته فنی بررسی و تصمیم گیری جهت همکاری با این دو مربی صورت می گیرد.

مربی صربستانی جهت مشاوره فنی تیم اسقامت و مربی اهل اسلوونی برای هدایت تیم ملی کوهستان به ایران دعوت شده اند.