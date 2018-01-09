به گزارش خبرگزاری مهر، «بان کی مون» در گفتگو با سی ان بی سی گفت: به دولت آمریکا تاکید کرده ام که مهم است برجام به همانگونه ای که مورد توافق طرف های مربوطه قرار گرفته، وفادارانه اجرا شود.

وی درباره تبعات عدم پایبندی به برجام گفت: اگر چنین نشود پیام بسیار بدی می فرستد؛ حتی پیامی منفی به کره شمالی، آنهم در شرایطی که کره شمالی سعی می کند در مورد عاری سازی هسته ای شبه جزیره کره با جامعه جهانی به توافق برسد.

به گفته دبیر کل سابق سازمان ملل، اگر آمریکا از چنین توافقی خارج شود چگونه ممکن است دیگر کشورها وارد توافقاتی در خصوص منع گسترش تسلیحات شوند.

بان کی مون افزود: وقتی توافقی به راحتی نقض می شود چگونه می توان به جامعه جهانی به ویژه آمریکا اعتماد کرد.