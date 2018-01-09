تاکید حکیم بر برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان مقرر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی در جریان دیدار با یان کوبیش، نماینده دبیر کل سازمان ملل در عراق تاکید کرد: ما با درخواستها مبنی بر به تاخیر انداختن انتخابات پارلمانی مخالف هستیم و این انتخابات باید در زمان قانونی مشخص خود برگزار شود چرا که تضمین کننده نظام دموکراتیک در کشور است.

حکیم هم چنین از رایزنی ها و دیدارها با نمایندگان گروه های مختلف اقلیم کردستان عراق استقبال کرده و عنوان داشت: این رایزنی ها روند آغاز گفتگوهای فراگیر بر اساس قانون اساسی و حل و فصل تمام مسائل را تقویت میکند.

وی هم چنین از تلاش های سازمان ملل در بررسی جنایات عناصر داعش علیه عراقی ها قدردانی کرد.

دو طرف هم چنین در خصوص آخرین تحولات سیاسی در عراق بحث و تبادل نظر کردند.