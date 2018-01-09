  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۰۹

تاکید حکیم بر برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان مقرر

تاکید حکیم بر برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان مقرر

عمار حکیم در جریان دیدار با یک مسئول سازمان ملل بر ضرورت برگزاری انتخاب پارلمانی در عراق در موعد مقرر خود تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی در جریان دیدار با یان کوبیش، نماینده دبیر کل سازمان ملل در عراق تاکید کرد: ما با درخواستها مبنی بر به تاخیر انداختن انتخابات پارلمانی مخالف هستیم و این انتخابات باید در زمان قانونی مشخص خود برگزار شود چرا که تضمین کننده نظام دموکراتیک در کشور است.

حکیم هم چنین از رایزنی ها و دیدارها با نمایندگان گروه های مختلف اقلیم کردستان عراق استقبال کرده و عنوان داشت: این رایزنی ها روند آغاز گفتگوهای فراگیر بر اساس قانون اساسی و حل و فصل تمام مسائل را تقویت میکند.

وی هم چنین از تلاش های سازمان ملل در بررسی جنایات عناصر داعش علیه عراقی ها قدردانی کرد.

دو طرف هم چنین در خصوص آخرین تحولات سیاسی در عراق بحث و تبادل نظر کردند.

کد مطلب 4194969
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها