به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، عبدالکریم گراوند با گرامیداشت ۱۹ دی سالروز قیام مردم قم علیه رژیم ستم شاهی و گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی از یاران امام راحل و مقام معظم رهبری با تشریح فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد استان بوشهر اظهار داشت: سازمان‌های مردم نهاد استان بوشهر از توانمندی بالایی برخوردار هستند به‌گونه‌ای که در ۲۱ حوزه فعالیت دارند.

وی با اشاره به اینکه سازمان‌های مردم نهاد در راستای خدمت به جامعه و مردم خالصانه فعالیت می‌کنند افزود: سمن‌ها در راستای فعالیت‌های مورد نیاز جامعه با همدلی و همراهی دستگاه‌های اجرایی تلاش می‌کنند که خدمات آنان قابل تقدیر و قدردانی است.

گراوند، ظرفیت استان بوشهر در حوزه‌های مختلف را مورد اشاره قرار داد و گفت: این استان به سبب وجود ذخائر عظیم گاز به عنوان پایتخت انرژی معرفی شده و این در حالی است که ظرفیت بالایی در بخش‌های ذخائر دریایی، سواحل، کشاورزی و گردشگری در استان بوشهر وجود دارد.

استاندار بوشهر با اشاره به توانمندی کارآفرینان در بخش صنایع دستی و مشاغل خانگی بیان کرد: به سبب وجود توانمندی بالایی هنرمندان و کارآفرینان ظرفیت تولید محصولات صنایع دستی در استان بوشهر مورد توجه قرار گرفته است.

وی، از برپایی نمایشگاه دائم توانمندی صنایع دستی استان بوشهر در تهران خبرداد و تصریح کرد: برای معرفی این قابلیت نمایشگاه دائم توانمندی صنایع دستی استان بوشهر در تهران ایجاد و به مراکز دیگر استان‌ها وصل می‌شود.

گراوند با اشاره به واگذاری پست‌های مدیریتی به بانوان شایسته و توانمند در دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر خاطر نشان کرد: در دولت یازدهم ۳۰ پست مدیریتی به زنان کارآمد و توانمند استان بوشهر واگذار شد و از ابتدای تشکیل دولت دوازدهم تاکنون نیز ۲۴ انتصاب در این عرصه صورت گرفته است.

استاندار بوشهربا قدردانی از مدیران کل دستگاه‌های استان در توجه به واگذاری پست‌های مدیریتی به زنان شایسته گفت: در حوزه روستایی نیز ۳۰ دهیار استان بوشهر بانو هستند که نشان از قابلیت بالای زنان استان بوشهر و کارآمدی آنان است.