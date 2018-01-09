نفت کرکوک عراق در شهرستان دره شهر ذخیره می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شفیع زاده امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه مشترک با معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، مدیر شرکت پخش فرآوره دهای نفتی ایلام و نیز نماینده شرکت نیکو( رابط ایران و عراق) موضوع انتقال نفت کرکوک به ذخیره گاه این شهرستان بررسی شد.

وی اظهارکرد: در پی توافقات انجام گرفته روزانه ۶۰ هزار بشکه نفت خام از عراق به ذخیره گاه شهید رضایی نژاد دره شهر انتقال و پس از ان از طریق خط لوله به پالایشگاه های کشور منتقل می شود.

شفیع زاده افزود: فاز اول این طرح با انتقال روزانه ۳۰ هزار بشکه توسط ۱۷۵ نفتکش بزودی آغاز خواهد شد.

وی تصریح کرد: عملیات اجرایی این طرح پس از پایان مناقصه و مشخص شدن شرکت حمل و نقل در ماه های آتی شروع می شود.

شفیع زاده یادآورشد: همچنین با تاکید معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام با توجه به وجود ۸۰۰ دستگاه نفتکش در سطح استان استفاده از مسیر تردد نفتکشها از طریق مرز مهران به سمت دره شهر مورد بررسی قرار می گیرد.