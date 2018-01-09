درآمد منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان برای توسعه قم صرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید اخوان شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه سازمان توسعه و عمران شهرداری قم در سال ۷۸ که تأسیس شده متولی ساخت میدان تره بار و منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بوده اظهار داشت: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ایجاد شد تا به توسعه شهر قم کمک کند اما در مقطعی این منطقه اقتصادی به استانداری واگذار شده است.

وی با اشاره به اینکه درآمد منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان باید برای توسعه شهر قم هزینه شود افزود: باید این موضوع را از مجموعه مدیریت استان مطالبه کنیم.

این عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به لایحه شهرداری برای وصول عوارض حمل و نقل ریلی افزود: شهرداری‌های بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارای طرح مصوب برای ایجاد عوارض ویژه برای احداث و بهره‌برداری از حمل و نقل ریلی هستند.

وی با اشاره به پیشنهاد شهرداری قم برای گرفتن عوارض قطار شهری از پروانه‌های ساختمانی، حذف پارکینگ و یا جریمه قطع اشجار، گفت: در شرایط فعلی مسئله افزایش بار پروانه ساختمانی را صلاح ندانستیم چرا که این کار در شرایط رکود فعلی مصلحت نیست. حذف پارکینگ و قطع اشجار هم مورد قبول اعضای کمیسیون برنامه و بودجه قرار نگرفت.

اخوان افزود: به همین خاطر در کمیسیون برنامه و بودجه شرایطی ایجاد کردیم که عوارض قطار شهری مانند یک درآمد پایدار برای این سازمان محسوب شود.

وی ادامه داد: نظر کمیسیون این بود که در قبوض نوسازی که به تمام واحدهای مسکونی و تجاری درصدی برای قطار شهری دیده شود که این درصد می‌تواند پنج درصد از یک و نیم درصد ارزش معادلاتی عرصه و اعیان ملک باشد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: در این روش سال‌های اول ممکن است مبلغ کمتری نصیب قطار شهری شود اما در سال‌های بعدی بیشتر می‌شود.

وی افزود: قطار شهری یک امر عمومی است و منحصر به طیف خاصی نیست که از کسانی که ساخت و ساز می‌کنند عوارض آن را بگیریم.

اخوان گفت: اگر در فیش نوسازی یک مبلغی برای توسعه حمل و نقل ریلی بگذاریم برای مردم ملموس است. کلان شهرهای دیگر سال‌هاست این مبلغ را دریافت می‌کنند اما در قم از این نظر عقب هستیم.