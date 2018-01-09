۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۱۰

معاون فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان خبر داد؛

شهرهای لرستان میزبان جشن‌های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

شهرهای لرستان میزبان جشن‌های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

خرم‌آباد - معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از برگزاری جشن‌های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در شهرهای این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرید رحمتی گفت: جشن‌های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در خرم‌آباد و سایر شهرستان‌های استان در دهه اول بهمن‌ماه امسال برگزار می‌شوند.

وی با اشاره به برگزاری جلسه هماهنگی و ساماندهی جشن‌ها و جنگ‌های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در خرم‌آباد، گفت: در این جلسه که با حضور مدیرکل و هنرمندان گروه‌های اجرایی جشن و جنگ‌های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد، علاوه بر تبیین زوایای مختلف این مراسمات، مشکلات و کاستی‌های پیش روی گروه‌ها موردبحث و بررسی قرار گرفت.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: با توجه به هم‌زمانی ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با ایام فاطمیه، مقرر شد همه جشن‌ها و جنگ‌های مرتبط با دهه فجر در خرم‌آباد و سایر شهرستان‌های استان، از یکم تا نهم بهمن‌ماه برگزار شوند.

رحمتی تصریح کرد: در همین راستا، چهار گروه نمایشی در شهرستان خرم‌آباد به اجرای برنامه خواهند پرداخت که اطلاعات لازم در خصوص مکان و ساعات برگزاری آن، طی روزهای آینده توسط خود گروه‌ها به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

