به گزارش خبرنگار مهر، داریوش طاهری صبح سه شنبه در جلسه مشترک هم اندیشی انجمن حمایت از زندانیان گرمسار به میزبانی فرمانداری این شهرستان با بیان اینکه حمایت از خانواده زندانیان در پیشگیری از آسیب ها موثر است، ابراز داشت: هدف از برگزاری این جلسات یافتن راه حلی برای کمک به مددجویان و خانواده های زندانیان است که باید با اطلاع رسانی گسترده حمایت های بیشتری از این قشرآسیب پذیر صورت گیرد.

وی با بیان اینکه همه زندانیان افراد مجرم و بزهکار نیستند که باید این امر در جامعه تبیین شود، افزود: رسالت اصلی انجمن حمایت از زندانی ها مساعدت مالی، فرهنگی، عقیدتی و بهداشتی و درمانی برای این افراد و خانواده های آن ها است که باید با کمک دستگاه های اجرایی مرتبط راه حل های کاربردی برای بهبود مستمر ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی به خانواده های زندانیان مطرح شود.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه زندانیان نسبت به سایر اقشار جامعه نیازمند حمایت بیشتری هستند، ابراز داشت: باید با برنامه ریزی جامع و رسیدن به اقتصاد پایدار و درآمد مستمر بتوان بخش اعظم این خانواده ها را تا آزادی سرپرست از زندان به صورتی مناسب مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهیم.

طاهری تاکید کرد: کمک به تحصیل فرزندان زندانیان، معرفی مددجویان دارای تخصص برای اشتغال، کمک به فعالیت‌های فرهنگی زندان و همچنین در خصوص نحوه توانمندسازی این افراد برای درآمدزایی از جمله برنامه هایی است که در دستور کار قرار دارد که باید دستگاه های اجرایی برای انجام آن ها پیشقدم باشند.

وی افزود: در خصوص مشکلات زندانیان باید اطلاع رسانی گسترده ای صورت گیرد و از سوی دیگر با تقویت جایگاه و نقش انجمن حمایت از زندانیان به عنوان تنها مرکز حمایتی از خانواده های زندانیان باید مدیران ذیربط و مددکاران در راستای یافتن راهکارهایی برای اشتغال پایدار این افراد و کاهش آسیب های اجتماعی کوشا باشند.