به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی همزمان با اولین سالگرد درگذشت مرحوم هاشمی رفسنجانی در پیامی توئیتری نوشت: «او معیار و عیار سیاست ورزی و سیاست مداری بود؛ به کشورش عشق می ورزید و آرزویش تبیین اسلام واقعی و سربلندی ایران بود. نامش بلند و یادش گرامی».
توئیت روحانی به مناسبت اولین سالگرد درگذشت آیت الله هاشمی؛
آرزوی آیت الله هاشمی تبیین اسلام واقعی و سربلندی ایران بود
رئیس جمهور در پیامی توییتری نوشت: آیت الله هاشمی رفسنجانی به کشورش عشق می ورزید و آرزویش تبیین اسلام واقعی و سربلندی ایران بود.
کد مطلب 4195003
نظر شما