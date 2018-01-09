۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۲۹

توئیت روحانی به مناسبت اولین سالگرد درگذشت آیت الله هاشمی؛

آرزوی آیت الله هاشمی تبیین اسلام واقعی و سربلندی ایران بود

رئیس جمهور در پیامی توییتری نوشت: آیت الله هاشمی رفسنجانی به کشورش عشق می ورزید و آرزویش تبیین اسلام واقعی و سربلندی ایران بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی همزمان با اولین سالگرد درگذشت مرحوم هاشمی رفسنجانی در پیامی توئیتری نوشت: «او معیار و عیار سیاست ورزی و سیاست مداری بود؛ به کشورش عشق می ورزید و آرزویش تبیین اسلام واقعی و سربلندی ایران بود. نامش بلند و یادش گرامی».

