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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۲۹

در صورت پرداخت اعتبار لازم؛

تیرباکس های دهنه ششم تقاطع غیرهم سطح سیدی نصب می شود

تیرباکس های دهنه ششم تقاطع غیرهم سطح سیدی نصب می شود

کرمان - معاون فنی و عمرانی شهردار کرمان گفت: در صورت پرداخت اعتبار لازم، ظرف مدت یک هفته تیرباکس های دهنه ششم تقاطع غیرهم سطح سیدی نصب می شود.

محمدرضا فرقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عملیات احداث پروژه تقاطع غیرهم سطح سیدی به ۹۰ درصد رسیده است، اظهار کرد: همچنین با پرداخت مابقی اعتبار، در مدت ۴۵ روز دهنه میانی نیز نصب می شود.

وی از پیشرفت ۵۱ درصدی تقاطع شهید بادپا در سه راهی راه آهن خبر داد و تصریح کرد: تمامی ستون ها در این پروژه اجرا شده و عملیات خاک مسلح رمپ ها در حال انجام است.

فرقانی اظهار داشت: تاکنون ۲۷ میلیارد تومان از اعتبار ۴۷ میلیارد تومانی این پروژه توسط مشاور تایید شده است.

وی با اشاره به پیشرفت ۴۸ درصدی تقاطع غیرهم سطح شهید الله دادی تاکید کرد: عملیات خاک مسلح در سه رمپ اجرا شده و ۲۲۹ سگمنتال مورد نیاز این تقاطع است.

کد مطلب 4195012

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