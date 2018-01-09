نخستین نشست کتابخوان ویژه شهرداران گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست کتابخوان ویژه شهرداران استان گیلان با معرفی ۱۰ عنوان کتاب برگزار می شود.

این نشست به همت اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان در روز پنج شنبه ۲۱ دی ماه برگزار می شود.

نشست کتابخوان ویژه شهرداران استان گیلان ساعت ۱۱ صبح این روز در سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان برگزار می شود.

گفتنی است در این نشست شهرداران شهرهای رشت، ماسوله، گوراب زرمیخ، کومله، سیاهکل، تالش، لاهیجان، آستارا، آستانه اشرفیه و رودسر حضور دارند.

در این نشست کتاب هایی با موضوع تاریخی، معماری و شهرسازی و نیز آثاری با محوریت جغرافیای بومی شهرهای استان از سوی شهرداران به اشتراک گذاشته می شود.

هدف از برگزاری این نشست ها ترویج آگاهی‌های تخصصی و گسترش فرهنگ کتابخوانی است که توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برنامه‌ریزی و در طول سال در استان های مختلف برگزار می شود.

پیش از این نیز دو نشست کتابخوان ویژه مدیران کل و معلمان در استان گیلان برگزار شده است.