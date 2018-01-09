کیفیت آب شرب شهرستان آبیک مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سعید آگشته روز سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات شهر آبیک که با حضور داود محمدی و سیده حمیده زرابادی نمایندگان مردم قزوین آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی در محل شهرداری این شهرستان برگزار شد، با اشاره به شرایط نامطلوب آب شرب این شهر از مدیر آبفای استان که در این جلسه حضور داشت درخواست کرد یک لیوان آب آبیک را بنوشد تا متوجه ناسالم بودن آب اشامیدنی در آبیک بشود.

وی افزود: امروز تصمیم ما این است حداقل با نشان دادن و خوردن فقط یک لیوان آب بتوانیم مشکل مردم آبیک را در نداشتن آب سالم و بهداشتی به گوش مسئولان برسانیم.

شهردار آبیک با نشان دادن فیلتر تصفیه آب این اداره به مدیران حاضر در جلسه گفت: این یک واقعیت است که مردم آبیک با آب ناسالم و بی کیفیت زندگی خود را می گذرانند که به قیمت از دست دادن سلامتی شان تمام شده است.

شهردار آبیک خطاب به هجران فر مدیر عامل آبفای استان گفت: جنابعالی و همکاران محترم همیشه می گویید آب شهر آبیک استاندارد است ولی گوارا نیست ولی بنده این درخواست را دارم که یک لیوان از آب لوله کشی شهر آبیک را بنوشید تا متوجه کیفیت و مشکلات و طعم و مزه آن بشوید.

اگشته در این جلسه از مسئولین استان درخواست کرد با یک عزم و اهتمام جدی مشکل چند ساله مردم ابیک در دسترسی به آب و هوای سالم که کمترین حق شهروندی مردم است را پیگیری کنند.