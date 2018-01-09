به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیرانوند صبح امروز سه شنبه در کمیته درمان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با بررسی مصوبات جلسه قبل این کمیته اظهار داشت: خروجی های قرص متادون در استان یک مقدار مشکوک است، در شهرستان ها می بینیم که برخی مغازه ها از جمله عطاری ها نیز متادون می فروشند.

بیرانوند خاطرنشان کرد: این قرص ها یا از درون استان تهیه می شوند و یا از خارج استان وارد می شوند؛ در هر صورت باید جلوی فروش آنها در سطح شهر گرفته شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان با تاکید بر اینکه اگر اینگونه باشد بحث نظارت ما زیر سوال می رود و باید بیشتر برخورد کنیم، افزود: تشدید نظارت بر مراکز ترک اعتیاد در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه تیم نظارت ما که متشکل از دستگاه های ذی ربط از جمله بهزیستی، سازمان غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر است، باید تعداد بازرسی های خود از مراکز را افزایش دهند، ادمه داد: باید حالت ناامنی ایجاد شود که مسئولان مراکز ترک اعتیاد هر لحظه حس کنند مورد نظارت قرار می گیرند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان با تاکید بر اینکه بنا نداریم گزارش عملکرد تحویل یکدیگر بدهیم، می خواهیم به نحوی امورات و موارد حوزه درمان را رصد و برخورد کنیم که در نهایت منجر به عملکرد بهتر درحوزه درمان معتادان شود، ادامه داد: باید سند بومی حوزه درمان اعتیاد تهیه و اجرا شود.

بیرانوند با بیان اینکه سند خرده فروشی مواد مخدر استان تدوین شده و مراحل نهایی خود را می گذراند، تصریح کرد: این سند به زودی در شورای اداری مطرح شده و به شهرستان ها ابلاغ می شود.

بر اساس این گزارش، در این جلسه مقرر شد هر سه ماه یک بار فعالیت مراکز ترک اعتیاد، روند توزیع قرص متادون در این مراکز و فعالیت های حوزه درمان آنها نظارت و بازرسی شوند.