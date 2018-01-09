به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مروج الشریعه صبح سه شنبه در همایش گزینش گران خراسان جنوبی اظهار کرد: گزینش از دوران گذشته وجود داشته اما با توجه به تغییرات زمان محتوا و شکل آن تغییر کرده است.

وی با اشاره به اهداف گزینش بیان کرد: در این امر تلاش می شود که انسان‌های متخصص و بهترین‌ها برای یک سیستم خدمت رسانی انتخاب شوند.

مروج الشریعه با بیان اینکه متاسفانه شکل و رفتار برخی از افراد بعد از ورود به سیستم اداری تغییر می کند، افزود: در تمامی سیستم‌های اداری باید بازنگری عمیقی به وجود آید.

وی اظهار کرد: برخی از وقایع مانند اعتراضات کف خیابانی چند مدت اخیر باید برای ما هشدار و درس عبرتی قرار گیرد.

استاندار خراسان جنوبی‌ با بیان اینکه اعتراضات به معنی عملکرد بد گزینش گران نیست، افزود: باید کانون‌های نارضایتی شناسایی و رفع شود.

وی خواستار برقرای ارتباط مسئولان به خصوص نیروهای گزینشی با مردم شد و افزود: باید اعتراضات به طور سنجیده علت یابی شوند.

اعتماد مردم بالاترین سرمایه اجتماعی هر کشور است

مروج الشریعه با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی نیز باید در نوع تولید قوانین نیز دقت کند، افزود: تمامی ارگان‌های نظام باید صداهایی که از کف خیابان بلند شده را بفهمند و از آن درس عبرت گیرند.

وی با بیان اینکه نمی توان دلیل تمامی اغتشاشات را تنها عوامل خارجی دانست و گفت: باید حضور جوانان و نوجوانان در اعتراضات نیز به دقت بررسی و علت یابی شود.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: اعتماد مردم بالاترین سرمایه اجتماعی هر کشور بوده که باید در راستای جلب ماندگاری آن نیز تلاش شود.

وی بیان کرد: رفتارهای هر یک از اجزای نظام نیز باعث جلب یا از بین رفتن اعتماد می شود بنابراین هر جزء از نظام هر مسیری را که اشتباه رفت باید توبه کرده و مسیر خداپسندانه را انتخاب کند.

ارزش و اعتبار برنامه‌ها بستگی به استقبال مردم دارد

مروج الشریعه با بیان اینکه ارزش و اعتبار هر برنامه و قدمی نیاز به مردم دارد، افزود: اگر مردم از انجام برنامه ای ابراز رضایت کنند، آن برنامه نیز ارزش دارد.

وی با تاکید بر اینکه باید در راستای خدمت بی منت، خالصانه و صادقانه تلاش کنیم، افزود: سیستمهایی که گوش و چشم نظام هستند نیز باید از رفتار و عملکردها مراقبت کنند.

استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: برخی از افراد می خواستند از صدای به حق مردم، همه چیز را به نام خود صادر کنند که باید به وسیله دستگاههای ذیربط تفکیک شوند.

وی بیان کرد: این اعتراضات فرصت بازنگری برای ما مخصوصا کسانی که تریبون ملی را در اختیار دارند، را فراهم کرد.

مروج الشریعه با بیان اینکه منابع انسانی از سرمایه‌های عظیم هر نظام است، گفت: تمامی پیشرفت علوم و فنون و آنچه که امروز به عنوان دانش بنیان تلقی می شود، ساطع شده از مغز تحلیل گر انسانی است.

ارزشیابی در طول ۴۰ سال به نتیجه درست نرسید

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: نصب العین همه هسته‌های گزینش برای دستگاههای اجرایی این است که امور به درستی اجرایی شود.

وی ادامه داد: وقتی درون یک سیستم اداری لنگ می زنیم، زحمات و تلاش‌های هسته های گزینش نیز به فراموشی سپرده می شود.

مروج الشریعه با بیان اینکه ارزشیابی باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: متاسفانه این مسئله در طول ۴۰ سال از انقلاب هیچگاه به سرانجام نرسیده است.

وی با طرح سوالی مبنی بر این که کارسنجی واقعی کجا صورت می گیرد، افزود: این در حالی است که حراست پرسنلی یکی از وظایف چهارگانه حراست است.