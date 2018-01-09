روایت جدیدی از ماجرای بازداشت ۱۱ شاهزاده سعودی در ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بلومبرگ»، جزئیات جدیدی از وضعیت و دلایل بازداشت ۱۱ شاهزاده سعودی منتشر شده است. ریاض گفته بود این شاهزاده ها به دلیل اعتراض به لغو معافیت پرداخت قبوض آب و برق بازداشت شده اند.

بلومبرگ در گزارشی اعلام کرده که دو تن از این افراد «نایف بن سلطان» و «سعود بن سلطان» فرزندان میلیاردر معروف عربستانی «سلطان بن محمد الکبیر» و موسس و مالک شرکت «مراعی» بزرگترین شرکت تولید محصولات لبنی در عربستان هستند.

به گفته منابع آگاه علاوه بر این، رئیس شرکت اپراتور «زین» که یکی از مهم ترین اپراتورهای تلفن همراه در عربستان به شمار می رود و شاهزاده نایف عضو هیأت مدیره شرکت مراعی نیز در میان بازداشتی ها هستند.

خانواده الکبیر که یکی از اعضای خاندان پادشاهی از نسل حاکمان دولت اول و دوم آل سعود هستند، از بزرگترین فعالان اقتصادی این کشور به شمار می روند که از روند سیاسی در عربستان هم به دور هستند. خبرگزاری بلومبرگ فایلی صوتی از یکی از اعضای خانواده الکبیر منتشر کرده است که در آن مسئولان سعودی را به چالش کشیده و گفته تمام اتهامات وارد شده به شاهزاده های بازداشتی غیرواقعی است و نمی توان آن را باور کرد.

در این فایل صوتی شاهزاده «عبدالله بن سعود بن محمد» این پرسش را مطرح می کند که چگونه ممکن است این شاهزاده ها به لغو معافیت پرداخت قبوض آب و برق اعتراض کنند در حالی که همه آنها ثروتمند هستند و از توان مالی بالایی برخوردارند و بر لزوم اطاعت از پادشاه تربیت شده اند.

در این فایل صوتی روایت دیگری از ماجرای بازداشت این افراد نقل شده است که یکی از نزدیکان این شاهزاده ها به ساختمان استانداری ریاض فرا خوانده شده بود و باقی افراد هم با او راهی استانداری شده بودند اما به دلیل رفتار تحریک آمیز نیروهای حراستی که مانع ورود همراهان شده بودند، درگیری هایی صورت گرفته و در نهایت به بازداشت ۱۱ شاهزاده منجر شده است.

این شاهزاده ها بعد از بازداشت به زندان فوق امنیتی «الحائر» انتقال داده شده اند تا مورد محاکمه قرار بگیرند.